Азербайджан неслучайно выбрал время для эскалации конфликта - эксперт

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Россия и Запад заняты решением миграционного кризиса

После окончания войны в Нагорном Карабахе ситуация на линии разграничения Армении и Азербайджана продолжает оставаться напряженной. Очередной пограничный конфликт вспыхнул во вторник, 16 ноября. Еревану даже пришлось обратиться за помощью к Москве. Военный эксперт Максим Шеповаленко объяснил, почему Баку прибегнул к эскалации именно сейчас.

Аналитик уверен, что Азербайджан выбрал время начала конфликта неслучайно. По его словам, сейчас и Россия, и западные страны заняты решением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, а также отвлечены в связи с обострением ситуации на Украине.

Меж тем, эксперт считает, что азербайджанская сторона не ставит перед собой задачи, соразмерные с прошлогодними. Он отметил, что Баку, вероятно, пытается укрепить свои позиции.

"ОДКБ, очевидно, сделает все, чтобы не быть вовлеченным в этот конфликт на армяно-азербайджанской границе", – отметил Шеповаленко.



Он также подчеркнул, что политическим урегулированием пограничного конфликта будет заниматься Россия.

Напомним, ранее секретарь Совбеза Армении заявил, что Азербайджан вторгся на суверенную территорию республики, поэтому Ереван намерен задействовать двухсторонний договор и просить помощи у Москвы.