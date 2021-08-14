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Азербайджан и Армения до сих пор не подписали мирный договор: Алиев попросил помощи у России
14 августа 2021, 22:20 • 92 • Политика
Алиев сообщил, что Ереван до сих пор не ответил на предложение о подписании перемирия и попросил помощи у Москвы. "Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона", - заявил глава Азербайджана.
Азербайджан желает подписать мирный договор с Арменией, но Ереван до сих пор не ответил на запрос Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
По словам главы государства, Азербайджан уже несколько раз предлагал Армении признать территориальную целостность друг друга и начать процесс установления границ. Однако Ереван не спешит давать ответ Баку. В этой связи Алиев надеется на помощь России.
- сказал президент Азербайджана.
Вместе с тем он отметил, что некоторые пункты трехстороннего заявления по Карабаху еще не выполнены. Также Алиев добавил, что если Армения хочет новой войны, то она её получит.
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