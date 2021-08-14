Азербайджан и Армения до сих пор не подписали мирный договор: Алиев попросил помощи у России

Алиев сообщил, что Ереван до сих пор не ответил на предложение о подписании перемирия и попросил помощи у Москвы. "Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона", - заявил глава Азербайджана.

Азербайджан желает подписать мирный договор с Арменией, но Ереван до сих пор не ответил на запрос Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По словам главы государства, Азербайджан уже несколько раз предлагал Армении признать территориальную целостность друг друга и начать процесс установления границ. Однако Ереван не спешит давать ответ Баку. В этой связи Алиев надеется на помощь России.

Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона и предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира,

- сказал президент Азербайджана.

Вместе с тем он отметил, что некоторые пункты трехстороннего заявления по Карабаху еще не выполнены. Также Алиев добавил, что если Армения хочет новой войны, то она её получит.