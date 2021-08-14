Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов...
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского ...
Главная / Политика

Азербайджан и Армения до сих пор не подписали мирный договор: Алиев попросил помощи у России

14 августа 2021, 22:20  •  92 • Политика
Алиев сообщил, что Ереван до сих пор не ответил на предложение о подписании перемирия и попросил помощи у Москвы. "Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона", - заявил глава Азербайджана.
Азербайджан желает подписать мирный договор с Арменией, но Ереван до сих пор не ответил на запрос Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
По словам главы государства, Азербайджан уже несколько раз предлагал Армении признать территориальную целостность друг друга и начать процесс установления границ. Однако Ереван не спешит давать ответ Баку. В этой связи Алиев надеется на помощь России.
Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона и предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира,
- сказал президент Азербайджана.
Вместе с тем он отметил, что некоторые пункты трехстороннего заявления по Карабаху еще не выполнены. Также Алиев добавил, что если Армения хочет новой войны, то она её получит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





92
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
14 августа 2021, 12:15
Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
14 августа 2021, 01:15
От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
10 августа 2021, 08:20
Безумное заявление: Украина поднимает войска в ответ на действия армии России
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.