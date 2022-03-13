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Азербайджан готовит свою "военную операцию", пока Россия отвлеклась - политолог

13 марта 2022, 18:40  •  488 • Политика
Политконсультант, востоковед Игорь Димитриев полагает, что Азербайджан готовит свою "военную операцию". Он решил использовать момент, когда Россия отвлечена спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины.
Димитриев в своём Telegram-канале написал о возможном начале "военной операции", которую готовит Азербайджан. Политолог сослался на информацию, полученную из разных источников. По их данным, азербайджанскую военную технику уже пригнали к границам Армении со стороны Карабаха и Нахичевани.
Целью "военной операции" якобы является пробивание Сюникского коридора.
"Расчёт на то, что России будет не до Армении. Пытаются не поднимать уровень конфликта до такого, чтоб Россия вписывалась по полной", - предположил эксперт.
Он добавил, что если Россия поддержит Армению в данной ситуации, то произойдёт ухудшение отношений с Турцией. Это, в свою очередь, повлечёт экономические трудности, так как Москва намерена с помощью Анкары обходить западные санкции. Открытым остаётся лишь один вопрос: как к этому относится Иран.

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