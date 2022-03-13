Азербайджан готовит свою "военную операцию", пока Россия отвлеклась - политолог

Политконсультант, востоковед Игорь Димитриев полагает, что Азербайджан готовит свою "военную операцию". Он решил использовать момент, когда Россия отвлечена спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины.

Димитриев в своём Telegram-канале написал о возможном начале "военной операции", которую готовит Азербайджан. Политолог сослался на информацию, полученную из разных источников. По их данным, азербайджанскую военную технику уже пригнали к границам Армении со стороны Карабаха и Нахичевани.

Целью "военной операции" якобы является пробивание Сюникского коридора.

"Расчёт на то, что России будет не до Армении. Пытаются не поднимать уровень конфликта до такого, чтоб Россия вписывалась по полной", - предположил эксперт.

Он добавил, что если Россия поддержит Армению в данной ситуации, то произойдёт ухудшение отношений с Турцией. Это, в свою очередь, повлечёт экономические трудности, так как Москва намерена с помощью Анкары обходить западные санкции. Открытым остаётся лишь один вопрос: как к этому относится Иран.