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Азербайджан готов решить вопрос о границах с Арменией
29 мая 2021, 19:25 • 80 • Политика
Об этом стало известно со слов премьера Азербайджана.
Азербайджан выразил готовность решить пограничный вопрос с Арменией в конструктивном русле. Об этом заявил премьер-министр страны Али Асадов.
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