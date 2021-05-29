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Азербайджан готов решить вопрос о границах с Арменией

29 мая 2021, 19:25  •  80 • Политика
Об этом стало известно со слов премьера Азербайджана.
Азербайджан выразил готовность решить пограничный вопрос с Арменией в конструктивном русле. Об этом заявил премьер-министр страны Али Асадов.

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