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Азербайджан дал отсрочку Армении из-за "затора" в Нагорном Карабахе

15 ноября 2020, 19:50  •  151 • Политика
Азербайджан дал отсрочку Армении из-за "затора" в Нагорном Карабахе. Речь идёт о выводе солдат, базирующихся в одном из районов.
Азербайджан согласился дать Армении отсрочку на вывод войск из из Кельбаджарского района в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.
Армянская сторона передала просьбу через Москву. Проблемы связаны с тем, что в Кельбаджарский район из Армении ведёт всего одна дорога, из-за чего логистика затруднена и даже образовался "затор".
Изучив ситуацию, Баку согласился дать отсрочку до 25 ноября.
"Вывод армянских формирований из Агдамского и Лачинского районов будет производиться по графику, ранее утверждённому лидерами Азербайджана, России и Армении", - цитирует заявление Гаджиева ТАСС.
Ранее в интервью РИА ФАН главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский сообщил, что турецких миротворцев никто не пустит на линию разграничения сторон в Нагорном Карабахе.
Состав миротворческой группировки определяется по согласованию сторон конфликта. Поэтому все заявления, что Азербайджан может в одностороннем порядке пригласить турецких миротворцев, являются спекуляцией.
"Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон - Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там", - объяснил Мураховский.
Турки могут присутствовать на территории, контролируемой Азербайджаном, они оказывали поддержку армии страны в ходе боевых действий. Но в контролируемые армянами районы их не пустят.

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