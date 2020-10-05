Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Наваль...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
Главная / Политика

Азербайджан дал Армении шанс на мир: Алиев озвучил условие прекращения огня

05 октября 2020, 00:45  •  68 • Политика
Президент Азербайджана назвал новое условие прекращения огня в Карабахе. "Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле", - подчеркнул Ильхам Алиев.
После недели непрекращающихся боёв в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал свои условия прекращения огня в регионе. Заявление прозвучало в интервью азербайджанского лидера телеканалу "Аль-Арабия".
Условие Алиева состоит в том, что Армения предложит план вывода своих войск из Нагорного Карабаха с чётко прописанными датами всех действий. Также данный план должен быть подкреплён реальными действиями.
Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле - в какие дни какие территории будут освобождены, - сказал Алиев.
Ранее азербайджанский лидер обещал вести войну с Арменией за Нагорный Карабах до победного конца.
Напомним, что тлеющий конфликт между Ереваном и Баку за горный регион вспыхнул с новой силой 27 сентября. Стороны обмениваются ударами друг по другу, неся потери в людях и технике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
04 октября 2020, 21:05
Протестующие в Минске сломали водомёт? Омоновский броневик превратился в "кита"
04 октября 2020, 21:05
Путин обложил толстосумов: Греф против
04 октября 2020, 22:55
Кто же взял Джебраил в Карабахе? Армения и Азербайджан вместе пишут о победе
04 октября 2020, 22:55
Коронавирус в России бьёт майские рекорды: Число заболевших стремительно растёт
05 октября 2020, 00:45
По проступкам узнают: Минюст не будет повышать штрафы в новом КоАП
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2020, 01:25
"95-й квартал" мы ещё выдержим": Депутат Рады без стеснения выдал правду о катаклизме на Украине
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
28 сентября 2020, 22:05
"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана
01 октября 2020, 20:40
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине
29 сентября 2020, 19:10
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спасся и сдал белорусов
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.