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Азербайджан дал Армении шанс на мир: Алиев озвучил условие прекращения огня
05 октября 2020, 00:45 • 68 • Политика
Президент Азербайджана назвал новое условие прекращения огня в Карабахе. "Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле", - подчеркнул Ильхам Алиев.
После недели непрекращающихся боёв в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал свои условия прекращения огня в регионе. Заявление прозвучало в интервью азербайджанского лидера телеканалу "Аль-Арабия".
Условие Алиева состоит в том, что Армения предложит план вывода своих войск из Нагорного Карабаха с чётко прописанными датами всех действий. Также данный план должен быть подкреплён реальными действиями.
Ранее азербайджанский лидер обещал вести войну с Арменией за Нагорный Карабах до победного конца.
Напомним, что тлеющий конфликт между Ереваном и Баку за горный регион вспыхнул с новой силой 27 сентября. Стороны обмениваются ударами друг по другу, неся потери в людях и технике.
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