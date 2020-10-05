Азербайджан дал Армении шанс на мир: Алиев озвучил условие прекращения огня

После недели непрекращающихся боёв в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал свои условия прекращения огня в регионе. Заявление прозвучало в интервью азербайджанского лидера телеканалу "Аль-Арабия".

Условие Алиева состоит в том, что Армения предложит план вывода своих войск из Нагорного Карабаха с чётко прописанными датами всех действий. Также данный план должен быть подкреплён реальными действиями.

Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле - в какие дни какие территории будут освобождены, - сказал Алиев.

Ранее азербайджанский лидер обещал вести войну с Арменией за Нагорный Карабах до победного конца.

Напомним, что тлеющий конфликт между Ереваном и Баку за горный регион вспыхнул с новой силой 27 сентября. Стороны обмениваются ударами друг по другу, неся потери в людях и технике.