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Азаров: Зеленский растерялся

11 ноября 2020, 19:35  •  56 • Украина

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский сразу попал под влияние «советчиков» и не смог из-под него выйти. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам, экс-главы правительства первой ошибкой Зеленского было назначение Алексея Гончарука, человека без опыта, знания, даже без диплома, премьер-министром Украины.

«Это же не маленькая страна — по разным оценкам численность населения Украины составляет порядка 40 млн граждан. У нас сложная промышленность, сложное народное хозяйство, сложная инфраструктура. Назначать на такую должность человека с нулевым опытом правления — это была его первая ошибка», — пояснил Азаров.

Вторая ошибка Зеленского — расставление на министерские посты всех, кто подрабатывал на вторых ролях у Порошенко.

«При Порошенко был откровенно мародерский режим. Я не могу назвать ни одного государственного деятеля, работающего при нем, который вызывал бы элементарное доверие.

Владимир Зеленский втягивался в игры олигархов, которые «посадили его в теплую ванну» и предлагали простые решения, соответственно, навязав своих людей, свои проекты», — отметил Николай Азаров.

Сейчас, по мнению экс-премьер-министра, Зеленский растерялся и сам не знает, что делать, поэтому ориентируется на советы своего ближайшего окружения.

«Только он забыл простую вещь — советчики не будут отвечать ни перед кем и ни за что, а нести ответственность придется прежде всего ему перед украинским народом. Это самая тяжелая и самая большая ответственность», — предупредил Азаров.

Отметим, 6 ноября Николай Азаров дал большое интервью украинскому телеканалу «112».

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