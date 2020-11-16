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Азаров задал украинцам принципиальный вопрос в преддверии годовщины событий на «Майдане»

16 ноября 2020, 18:45  •  35 • Украина

На Украине много социологических служб, которые старательно и систематически выдают результаты разнообразных опросов на всевозможные темы.

Но среди этой тьмы опросов упорно отсутствует тема удовлетворения результатами «революции достоинства», настоявшей подписать пресловутую Ассоциацию с Европейским Союзом. Ассоциация подписана, и с той поры прошло уж практически семь лет, и давно стоило бы поинтересоваться у граждан, довольны ли они содеянным.

На это обратил внимание в своем блоге экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, который в 2013 году выступил против подписания более чем кабального для Украины Соглашения.


Ноябрьские дни для Украины знаменательны началом протеста против решения властей Виктора Януковича отложить подписание Соглашения с ЕС о евроассоциации. А значит, это неплохой повод поинтересоваться у украинцев, признают ли они, что были обмануты на предмет этого Соглашения.

«Ораторы на Майдане и продажные СМИ сумели обмануть граждан Украины и внушить им надежду на то, что подписание «Соглашения об ассоциации с ЕС» – это все равно, что вступление Украины в ЕС, а дальше «посыплятся деньги», все станут богатыми», - отметил политик.

За это время, напомнил он, цены поднялись в несколько раз, тарифы поднялись и еще будут подниматься, многие люди потеряли работу.

«Что дальше? А дальше новые обещания и новые обманы. Точно так же обманули молдаван. Две самых бедных в Европе страны: Молдавия и Украина», - добавил Николай Азаров.

«Прошло почти 7 лет. Надо спросить у украинцев: «Признаете ли Вы, что Вас банально обманули?». Что конкретно Вам дало это «Соглашение», ради которого многие поддержали госпереврот и все это время поддерживали хунту? Что дальше? В какие новые обманы и обещания будем верить?», - поинтересовался он у своих сограждан.

Николай Азаров в своих записях регулярно напоминает, что его правительство очень много сделало для развития страны. В его бытность торжественно открывались не только отхожие места, введение в эксплуатацию которых торжественно презентовал мэр Киева Виталий Кличко. В столице при власти Николая Азарова возведено 6 станций метро, и далеко не только это.

«Вспомним, что нам удалось сделать в Киеве в 2010-2013 гг. Построить около 12 км дорог и такие крупные объекты как: Подольская эстакада, Гаванский мост, развязки на пересечениях просп. Науки и Столичного шоссе, у моста Патона, Парковая аллея, Метромост, Почтовая площадь. И опять после переворота все работы в этой области заброшены», - напомнил Николай Азаров.

Объяснения, которыми действующая после «революции достоинства» власть «кормит наших людей», Николай Азаров назвал «примитивными и убогими». И это хорошо иллюстрируется на примере происходящего в РФ.

«Война», которую никто не объявлял. «Агрессия», которой никто не видел. Но возникает встречный вопрос: а почему России все это не мешает заниматься развитием собственной инфраструктуры? А ведь там реальное участие в крупном военном конфликте в Сирии, значительная материальная помощь Донбассу, крупные затраты на преодоление последствий энергетической, транспортной, товарной и продовольственной блокады Крыма, наконец, резкое падение экспортных цен на нефть и газ», - указал политик.

Почему так происходит, Николай Азаров тоже ответил.

«Ответ прост и тривиален. У власти временщики. Например, я могу (может быть, нескромно) сказать: построил Дарницкий мост и еще тысячи объектов, могу назвать. Но что построили и оставили Украине эти деятели?», - отметил он.

Резюмируя экс-премьер еще раз обратился к соотечественникам с вопросом, ответ на который очевиден. Тем не менее, это не снижает его необходимости.


«Украинцы, Вам это не надоело? Хотите продолжения этого «оранжевого» эксперимента? На здоровье, и успехов, только тогда не надо никого обвинять, кроме самих себя», - заявил экс-премьер.

Отметим, что значительная часть украинцев действительно готова на что-угодно, даже на возвращение в пещеры, лишь бы быть подальше от РФ. А реванш здравых сил в стране затягивается. В том числе, увы, и по причине отсечения Крыма и Донбасса, голосов которых действительно недостает для оттеснения дикарей если не кладбище истории, то хотя бы на ее обочину.

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