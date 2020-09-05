Азаров: Украина после «майдана» стремительно вымирает

На Украине все годы после победы «революции достоинства» наблюдается очевидное сокращение населения. При этом, украинцев становится меньше не только за счёт усилившейся эмиграции в другие страны, но и за счёт серьёзного снижения рождаемости.Так, согласно последним данным Госстата, в последние годы смертность на Украине выросла в 2 с лишним раза. На каждых 100 умерших приходится лишь 48 новорождённых.Последний фактор — очевидное приобретение упомянутой «революции». На это обратил внимание украинский оппозиционный политик, экс-глава Кабинета министров страны Николай Азаров. В социальной сети политик напомнил, что в последний перед «революцией» год показатели смертности и рождаемости практически были равны.«Только за 5 месяцев текущего года физическая убыль населения составила 120 тыс. человек. Несложно посчитать, что такими темпами за год страна не досчитается минимум 300 тыс. граждан. Другими словами, каждый год Украина теряет крупный областной центр», — отметил Николай Азаров в социальной сети.«И это при том, что в 2013 г. нам практически удалось сравнять показатели смертности и рождаемости и прийти к балансу», — добавил политик.«Это „зрада” или „перемога”? К таким „перемогам” стремился Майдан?», — поинтересовался он, резюмируя.Напомним, ранее Николай Азаров отмечал, что восстановление экономики Украины, разрушенной после победы «революции достоинства», напрямую зависит от восстановления добрых соседских отношений с РФ. Более того, политик считает, что этот фактор является ключевым в указанном вопросе.