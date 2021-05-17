Азаров рассказал, зачем на Украине так рьяно растили националистов, неонацистов и русофобов • 117 • Украина

Зачем на Украине так рьяно растили националистов, неонацистов и русофобов? Для этого процесса понадобилось несколько десятков лет. Как, по-вашему, это быстро или нет?



Этот процесс начали львовяне в 1991-1992 гг. тихой сапой вместе с первым Президентом Украины. Хоть Кравчук и с Волыни, но все равно разделял бандеровские взгляды.



Вот тогда началось массированное проникновение пробадеровских элементов в систему государственного управления.



Прежде всего, это коснулось Министерства иностранных дел, Министерства культуры и других направлений, имевших дело с общественным мнением.



В это же время в Украине начали активно появляться прозападные организации под весьма благовидными предлогами – оказание финансовой помощи, помощь в проведении экономических реформ.



Должен признаться, я тоже в начале 1990-х гг. относился к западным экспертам с почтением. Ведь у нас на то время не было опыта построения рыночной экономики, и нам надо было у кого-то учиться.



Но когда я стал вникать в тонкости, до меня дошла суть этих реформ. А суть заключалась в упразднении социального государства и в переходе на антисоциальное государство.



Когда я кому-то об этом рассказывал, на меня смотрели как на человека административного, отставшего от современных реалий, так сказать, «совка».



Но ведь я оказался прав. Масштабная приватизация привела не к тому, что мы получили инвестора для нашей экономики, а лишь к грабежу бюджета, к существенному падению реальных доходов бюджета.



Давайте оценим. Бюджет Украины в последнем советском году составлял около $200 млрд. и складывался из зачислений от работы наших предприятий, а ВВП составлял около $500 млрд. И все это шло на социальную сферу, и не только.



Спустя 30 лет наш бюджет сейчас оценивается оптимально в $36-37 млрд. Это во сколько раз меньше? Правильно, в 5 раз!



На кого переложена основная тягота содержания государства? Это очевидно! Она ушла с предприятий и перешла на граждан (за исключением налогов, которые платят предприятия).



Поскольку (как я сказал) вся суть реформ заключалась в развале социального государства, этот процесс должен был кто-то обслуживать. Это на себя и взяли идеологи из Львовщины и т.д. Они стали раскручивать темы национализма и угнетения украинской нации, что если бы не Российская империя, то мы бы жили очень хорошо.



Это удивительно падало в уши нашим людям, хотя кому, как не им, надо было понимать, что все, что у нас есть, построено именно Советским государством, а не каким-то другим.



Несколько позже стали раскручивать тему ЕС, заявляя, что если бы мы пошли в ЕС, то имели бы кисельные берега и молочные реки. Это противопоставлялось теме развития собственной экономики, которая нуждается в рынках сбыта. А это рынки бывшего СССР, а никаких других у нас рынков и не было. Да и сейчас, по сути дела, нет.



Если и есть, то это рынки сбыта сырья, продажи полуфабрикатов. А высокоразвитая промышленность работала только на рынки бывшего СССР.



Два госпереворота: «оранжевая» революция и революция «гидности» (по сути дела, бесстыдства), привели к тому, что эта пропаганда стала безальтернативной. То, что я говорю, вы не услышите и не прочитаете в украинских СМИ. Значит, в прессе нет альтернативы, и люди верят тому, чем их зомбируют.

Зачем на Украине так рьяно растили националистов, неонацистов и русофобов? Для этого процесса понадобилось несколько десятков лет. Как, по-вашему, это быстро или нет?Этот процесс начали львовяне в 1991-1992 гг. тихой сапой вместе с первым Президентом Украины. Хоть Кравчук и с Волыни, но все равно разделял бандеровские взгляды.Вот тогда началось массированное проникновение пробадеровских элементов в систему государственного управления.Прежде всего, это коснулось Министерства иностранных дел, Министерства культуры и других направлений, имевших дело с общественным мнением.В это же время в Украине начали активно появляться прозападные организации под весьма благовидными предлогами – оказание финансовой помощи, помощь в проведении экономических реформ.Должен признаться, я тоже в начале 1990-х гг. относился к западным экспертам с почтением. Ведь у нас на то время не было опыта построения рыночной экономики, и нам надо было у кого-то учиться.Но когда я стал вникать в тонкости, до меня дошла суть этих реформ. А суть заключалась в упразднении социального государства и в переходе на антисоциальное государство.Когда я кому-то об этом рассказывал, на меня смотрели как на человека административного, отставшего от современных реалий, так сказать, «совка».Но ведь я оказался прав. Масштабная приватизация привела не к тому, что мы получили инвестора для нашей экономики, а лишь к грабежу бюджета, к существенному падению реальных доходов бюджета.Давайте оценим. Бюджет Украины в последнем советском году составлял около $200 млрд. и складывался из зачислений от работы наших предприятий, а ВВП составлял около $500 млрд. И все это шло на социальную сферу, и не только.Спустя 30 лет наш бюджет сейчас оценивается оптимально в $36-37 млрд. Это во сколько раз меньше? Правильно, в 5 раз!На кого переложена основная тягота содержания государства? Это очевидно! Она ушла с предприятий и перешла на граждан (за исключением налогов, которые платят предприятия).Поскольку (как я сказал) вся суть реформ заключалась в развале социального государства, этот процесс должен был кто-то обслуживать. Это на себя и взяли идеологи из Львовщины и т.д. Они стали раскручивать темы национализма и угнетения украинской нации, что если бы не Российская империя, то мы бы жили очень хорошо.Это удивительно падало в уши нашим людям, хотя кому, как не им, надо было понимать, что все, что у нас есть, построено именно Советским государством, а не каким-то другим.Несколько позже стали раскручивать тему ЕС, заявляя, что если бы мы пошли в ЕС, то имели бы кисельные берега и молочные реки. Это противопоставлялось теме развития собственной экономики, которая нуждается в рынках сбыта. А это рынки бывшего СССР, а никаких других у нас рынков и не было. Да и сейчас, по сути дела, нет.Если и есть, то это рынки сбыта сырья, продажи полуфабрикатов. А высокоразвитая промышленность работала только на рынки бывшего СССР.Два госпереворота: «оранжевая» революция и революция «гидности» (по сути дела, бесстыдства), привели к тому, что эта пропаганда стала безальтернативной. То, что я говорю, вы не услышите и не прочитаете в украинских СМИ. Значит, в прессе нет альтернативы, и люди верят тому, чем их зомбируют. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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