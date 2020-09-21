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Азаров рассказал, как Украине безболезненно отказаться от новых кредитов

21 сентября 2020, 15:55  •  131 • Украина

Украина со времен победы «революции достоинства» превратилась в одержимого потребителя международных кредитов.

Фактически, страна существует только за их счет, и дело доходит до того, что бюджет страны попадает в полную зависимость от такого кредитования. В то же время у страны есть безболезненный способ избавиться хотя бы от новых долгов, которые копятся как снежный ком.

На него обратил внимание экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. В то же время он выразил удивление, что к этому способу удивительно равнодушны украинские власти.

«Сейчас в Украине ведут речь о расследовании факта публикации пленок Деркача, а не их сути. Неужели никого не волнует, что на пленках? Почему всех волнует только метод, которым они были получены?», - заявил Николай Азаров.

В ведь кое-что из того, о чем в них идет речь, «легкий и безболезненный путь отказаться от новых кредитов», отметил политик в соцсети.

«Все очень просто – заставить вернуть в Украину украденные у украинского народа и выведенные за границу $13 млрд. Это именно та сумма, о которой говорил А. Деркач в ходе пресс-конференции, посвященной новым деталям международного коррупционного скандала, в котором замешаны Дж. Байден и П. Порошенко», - указал Азаров.

«Видите, как бывает, «золотой унитаз» и мифические «миллиарды Януковича» так никто и не нашел (потому что их нет). А один из самых рьяных борцов Майдана, прорывавшийся к стенам Администрации Президента зимой 2013 г. на бульдозере, в очередной раз подтвердил свое звание вора и коррупционера», - резюмировал экс-премьер.

Напомним, что с обнародованием очередных доказательств преступных сговоров и махинаций бывшей власти Петра Порошенко и американской администрации, в частности, Джо Байдена, внефракционный нардеп Андрей Деркач выступил 16 сентября. Это четвертая пресс-конференция Андрея Деркача, на которой обнародуются резонансные факты коррупции в высших эшелонах власти победившего «майдана». Однако команда Владимира Зеленского делает вид, что нарушение закона в этой истории можно адресовать только Андрею Деркачу в виду незаконных записей общения высокопоставленных лиц.

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