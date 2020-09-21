Азаров рассказал, как Украине безболезненно отказаться от новых кредитов

Украина со времен победы «революции достоинства» превратилась в одержимого потребителя международных кредитов.Фактически, страна существует только за их счет, и дело доходит до того, что бюджет страны попадает в полную зависимость от такого кредитования. В то же время у страны есть безболезненный способ избавиться хотя бы от новых долгов, которые копятся как снежный ком.На него обратил внимание экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. В то же время он выразил удивление, что к этому способу удивительно равнодушны украинские власти.«Сейчас в Украине ведут речь о расследовании факта публикации пленок Деркача, а не их сути. Неужели никого не волнует, что на пленках? Почему всех волнует только метод, которым они были получены?», - заявил Николай Азаров.В ведь кое-что из того, о чем в них идет речь, «легкий и безболезненный путь отказаться от новых кредитов», отметил политик в соцсети.«Все очень просто – заставить вернуть в Украину украденные у украинского народа и выведенные за границу $13 млрд. Это именно та сумма, о которой говорил А. Деркач в ходе пресс-конференции, посвященной новым деталям международного коррупционного скандала, в котором замешаны Дж. Байден и П. Порошенко», - указал Азаров.«Видите, как бывает, «золотой унитаз» и мифические «миллиарды Януковича» так никто и не нашел (потому что их нет). А один из самых рьяных борцов Майдана, прорывавшийся к стенам Администрации Президента зимой 2013 г. на бульдозере, в очередной раз подтвердил свое звание вора и коррупционера», - резюмировал экс-премьер.Напомним, что с обнародованием очередных доказательств преступных сговоров и махинаций бывшей власти Петра Порошенко и американской администрации, в частности, Джо Байдена, внефракционный нардеп Андрей Деркач выступил 16 сентября. Это четвертая пресс-конференция Андрея Деркача, на которой обнародуются резонансные факты коррупции в высших эшелонах власти победившего «майдана». Однако команда Владимира Зеленского делает вид, что нарушение закона в этой истории можно адресовать только Андрею Деркачу в виду незаконных записей общения высокопоставленных лиц.