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Азаров прокомментировал заявление Омеляна о новых ограничениях в сообщении Украины с Россией
16 августа 2018, 23:09 • 48 • Украина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о новых ограничениях в сообщении с Россией.
РИА Новости
«Самый важный аспект в этой всей ситуации — человеческий. Недавно я встречался с людьми, которые приехали в Россию из Киева. Говорят, поезда забиты, многие едут с детьми — к друзьям, родственникам», — сказал Азаров.
По его словам, нынешняя украинская власть делает всё, чтобы разорвать отношения с Москвой, а страдают люди.
Если говорить об экономическом аспекте, то это в первую очередь потери для самой Украины, отметил экс-премьер. Он напомнил, что страна очень зависит от российских поставок.
Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил предложение экс-руководителя Главного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка полностью перекрыть границу с Россией и разорвать с ней отношения.
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