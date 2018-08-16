Азаров прокомментировал заявление Омеляна о новых ограничениях в сообщении Украины с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о новых ограничениях в сообщении с Россией.

«Самый важный аспект в этой всей ситуации — человеческий. Недавно я встречался с людьми, которые приехали в Россию из Киева. Говорят, поезда забиты, многие едут с детьми — к друзьям, родственникам», — сказал Азаров.

По его словам, нынешняя украинская власть делает всё, чтобы разорвать отношения с Москвой, а страдают люди.

Если говорить об экономическом аспекте, то это в первую очередь потери для самой Украины, отметил экс-премьер. Он напомнил, что страна очень зависит от российских поставок.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил предложение экс-руководителя Главного управления СБУ генерал-майора Василия Вовка полностью перекрыть границу с Россией и разорвать с ней отношения.