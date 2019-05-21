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Азаров прокомментировал визит миссии МВФ на Украину
21 мая 2019, 19:09 • 50 • Украина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии Международного валютного фонда (МВФ).
Reuters
«Их визит проходит в рамках программы «стендбай» на $3,9 млрд: часть они уже перечислили в прошлом году, вторая часть должна поступить в этом году. Но, судя по всему, вряд ли будет принято положительное решение о перечислении этого транша», — сказал он.
По его словам, на Украине новый президент, в Верховной раде объявлены досрочные выборы, и, скорее всего, будет взята пауза.
Как отметил Азаров, МВФ обычно в таких ситуациях не принимает никаких решений.
Ранее эксперт кафедры мировой экономики и международных финансовых отношений Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что сотрудничество Киева с МВФ принесло лишь убытки и загнало страну в долговую яму.
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