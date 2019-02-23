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Азаров пристыдил Порошенко за "нанопоезда" киевского режима

23 февраля 2019, 16:39  •  52 • В мире
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал фотографию, показывающую плачевное состояние электропоездов на Украине, и отметил, что так стали выглядеть электрички только при киевском режиме. Пользователи соцсети сразу же окрестили состав с перевязанной веревкой дверью "нанопоездом".
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров пристыдил президента Петра Порошенко и главу министерства инфраструктуры Владимира Омеляна за плачевное состояние украинских электропоездов, опубликовав на своей странице в Facebook снимок электрички, ходящей по маршруту Киев-Жмеринка.
Пользователи соцсети сразу же назвали железнодорожный состав "нанопоездом".
На фотографии видно, что двери вагона вынуждены были перевязать веревкой, потому что самостоятельно они не закрываются. Николай Азаров в подписи к снимку подчеркнул, что так поезда выглядят именно при киевском режиме, а в это же самое время Порошенко рассказывает всем о безвизовом режиме с ЕС, а министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает Hyperloop.
Николай Азаров порекомендовал украинскому руководству вначале навести порядок у себя в хозяйстве, а потом уже размышлять о великом, передает информагентство Nation News.

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