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Азаров: Порошенко всегда занимался рэкетирством и отжимом предприятий
18 сентября 2020, 15:30 • 20 • Украина
Пётр Порошенко всегда занимался рэкетирством и отжимом предприятий. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Украины Николай Азаров, поясняя, как «такого подлеца допустил в Кабинет Министров».
«Разговоры о том, что возможно будет новый Порошенко, это всего лишь разговоры. Я знаю его 25 лет, и всё это время для Порошенко главные два вопроса: власть и деньги. То есть власть ради денег. А сейчас ещё и сохранить влияние любой ценой.
Я был категорически против предложения В. Ф. Януковича включить Порошенко в состав Кабинета Министров. Но это была весна 2012 г. А в октябре 2012 г. намечались выборы в Верховную Раду, положение у нас было достаточно сложное, а Порошенко обладал серьёзным „5 каналом”, который, по крайней мере, на Киев имел большое влияние. И вот Виктор Фёдорович меня убеждал: пусть, мол, Порошенко посидит у тебя в правительстве некоторое время. Пусть посидит, конечно, хотя должность министра экономики — ключевая в любом правительстве. Через него проходят все абсолютно решения, министерство занимается выдачей лицензий, разрешений», — раскрыл подробности Азаров.
По его словам, как только Порошенко приступил к работе, стали тормозиться решения Кабмина на уровне Министерства экономики.
«То есть Порошенко начал делать то, что и сделал, когда стал Президентом — поставил везде своих смотрящих, своих представителей во всех сферах. В „Укроборонпроме”, например, смотрящим был Свинарчук-Гладковский. А задача этих смотрящих простая — организовать пропускную систему на все решения, которые могут принести деньги», — продолжил экс-премьер.
Порошенко был вызван «на ковёр», однако предупреждения на него не подействовали.
Последней точкой в решимости Николая Азарова избавиться от Порошенко стало:
«Не секрет, что спецслужбы прослушивали телефонные разговоры министров, и Порошенко в том числе. И мне доложили об одном из них. Появилась у нас вакантная должность Председателя комитета по ценам. Выяснилось, что Порошенко звонил какой-то человек и предлагал кандидатуру своего знакомого. Тот рассказал о его деловых качествах, опыте. А Порошенко его перебивает и говорит: „Слушай, но это же сладкая должность”. Человек, видимо, не понял, продолжает расписывать достоинства своего кандидата, а Порошенко опять: „Ты что, хочешь, чтоб только тебе одному сладко было?”. У меня постоянно спрашивают: „Почему не обнародовали?”. Да потому что в политике масса факторов, которые приходится решать другими способами».
Резюмируя, бывший глава Кабмина Николай Азаров подчеркнул, что «Порошенко всегда занимался рэкетирством и отжимом предприятий».
Напомним, Пётр Порошенко был министром экономического развития и торговли с марта по октябрь 2012 года. По официальной версии, Порошенко ушёл с должности министра в связи с избранием депутатом в парламент в одномандатном округе № 12 в Винницкой области.
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