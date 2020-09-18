Азаров: Порошенко всегда занимался рэкетирством и отжимом предприятий

Пётр Порошенко всегда занимался рэкетирством и отжимом предприятий. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Украины Николай Азаров, поясняя, как «такого подлеца допустил в Кабинет Министров»., — раскрыл подробности Азаров.По его словам, как только Порошенко приступил к работе, стали тормозиться решения Кабмина на уровне Министерства экономики., — продолжил экс-премьер.Порошенко был вызван «на ковёр», однако предупреждения на него не подействовали.Последней точкой в решимости Николая Азарова избавиться от Порошенко стало:Резюмируя, бывший глава Кабмина Николай Азаров подчеркнул, что «Порошенко всегда занимался рэкетирством и отжимом предприятий».Напомним, Пётр Порошенко был министром экономического развития и торговли с марта по октябрь 2012 года. По официальной версии, Порошенко ушёл с должности министра в связи с избранием депутатом в парламент в одномандатном округе № 12 в Винницкой области.