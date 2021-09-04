Азаров о визите Зеленского в США: Американцы признали Украину колонией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал визит действующего президента страны Владимира Зеленского в США. По его словам, американцы всем своим видом показали, что признают Украину колонией.

Азаров отметил, что визит Зеленского в Америку оказался довольно пустым. Он не добился каких-нибудь особых привилегий для своей страны. Более того, поездка политика показала, что США намерены продолжать прежний курс - превращать Украину в анти-Россию с минимальными вложениями со своей стороны.

Отношение американцев к этому визиту показало, что они рассматривают Украину как второстепенную колонию. И вот это печально, неприятно. Это никак не исправишь. Они знают цену Зеленскому,

- отметил экс-премьер, выступая в передаче Владимира Соловьёва.

Напомним, что ранее интернет-пользователи и журналисты обратили внимание на то, что Зеленского в аэропорту Вашингтона практически никто не встречал. Вся американская делегация состояла из нескольких человек, среди которых не было узнаваемых высокопоставленных политиков.

А позже эксперты обратили внимание на ничтожность американской военной помощи, которую Зеленскому предложил президент США Джо Байден. Всего 60 млн долларов. Политический юрист Виталий Серуканов отметил, что если Украина действительно развяжет войну с Россией, то ей этих денег хватит максимум на полдня боевых действий.