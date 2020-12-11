Азаров о цене русофобии

Самая влиятельная страна мира, создавшая своё богатство и могущество на финансировании 2-х мировых войн, бессчётного количества локальных конфликтов, ограблении всего мира за счёт использования своей резервной валюты, является главным производителем и главным распространителем такого хорошо оплачиваемого продукта, как русофобия.Почему это делается? Ответ на это дал, наверное, последний компетентный Президент США Д. Эйзенхауэр почти 60 лет тому назад. Как человек, знающий цену войне и непосредственно столкнувшийся с военно-промышленным комплексом США, он еще тогда предупредил американский народ о серьезной опасности в условиях ядерного оружия монопольного влияния представителей ВПК на американское правительство, Конгресс и СМИ.Все эти 60 лет проходят под знаком игнорирования этого предупреждения американского президента. Напротив, если Д. Эйзенхауэр еще мог за счет своего колоссального и, прежде всего, военного авторитета сдерживать аппетиты ВПК, то всех последующих президентов ВПК уже ставил практически непосредственно. Результат очевиден. Военные расходы США больше, чем расходы всех остальных стран мира. Бюджет Пентагона превысил $700 млрд. Ради этого можно придумывать и угрозу в лице России, не на Зимбабве же показывать пальцем. Словом, русофобией очень выгодно заниматься, деньги она приносит хорошие.Но не всем. Вот давайте зададимся вопросом: «а Украине и украинскому народу выгодна ли русофобия?». Она ведь органически неестественна для него, но что не сделаешь ради денег. Но вот есть ли они?