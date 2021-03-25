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Азаров назвал обвинения в госизмене попыткой Зеленского расправиться с ним. Настоящие предатели у власти
25 марта 2021, 00:45 • 59 • Украина
Бывший премьер-министр Николай Азаров отреагировал на обвинения в государственной измене из-за «харьковских соглашений». Об этом экс-глава правительства рассказал в комментарии «РБК» и в эфире программы «Важно» на телеканале «НАШ».
«Это политическая расправа с оппонентом. Вытаскивание из архивов соглашений чисто экономического характера 11-летней давности есть не что иное, как попытка расправиться со своим оппонентом, затруднить его возвращение в Украину и участие в политической жизни страны», — сказал Азаров «РБК».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и ему подобные «полностью провалились и упали в рейтингах», поэтому они прибегают к подобным шагам.
«Народ их практически ненавидит, более 70%, судя по опросам, относятся с недоверием и ненавистью к сегодняшним властям. Поэтому они устроили вот такой политический каток — закрывают телеканалы, сайты. Вы видите, что творится в Украине — создается нацистская страна, которая должна быть нацелена против России, и все, кто могут выступить против этого пагубного, самоубийственного курса, зачищаются. Внутри страны — это аресты, санкции, замораживание активов. Вне страны — это выдумывание таких глупейших обвинений», — подчеркнул Азаров.
В эфире украинского телеканала «НАШ» Азаров заявил:
«Эта власть превзошла Порошенко по степени своей лживости и донесение до общества абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал. Не мне Медведев, ни я. Эти "деятели", которые почти за два года довели страну до полной разрухи, вывели на первое место в Европе по уровню бедности, первое место по смертности, еще смеют обвинять меня в государственной измене?! Это они предатели Родины! Самые настоящие предатели».
Он подчеркнул, что нынешняя власть «продали страну» и строят на территории Украины иностранные базы.
«Мы были в безвыходной ситуации в 2010 году после навязанных Украины соглашений по газу. У нас цена на газ была по 500 долларов за куб, мы использовали 70 миллионов кубов газа. А теперь посчитайте», — добавил он.
Санкции Азаров назвал беспочвенными и антиконституционным.
«Эти санкции совершенно необоснованные, неконституционные и не законны. Любой юрист скажет, что Зеленский грубо нарушил Конституцию: закрывая каналы, вводя санкции против граждан Украины. Я уже ничего не говорю о различных его указах, которые блокируют работу Конституционного суда. Украина превратилась при нем в страну бесправия. Я думал, что он будет лучше, чем Порошенко, но он оказался хуже, чем он», — отметил Азаров.
Также бывший глава правительства рассказал, что хотел вернуться на Украину после прихода к власти Владимира Зеленского, за которого он украинцев агитировал голосовать. Сейчас же он признал, что глубоко ошибся в Зеленском.
«Эти семь лет убедили украинцев, что кроме нашей команды, другой команды, которая может вытянуть Украину из кризиса — нет. Я готовился после прихода Зеленского к власти вернуться в Украину. Они об этом знали, поэтому они делают все для того, чтобы я не смог вернуться в Украину», — рассказал Азаров.
На вопрос, будет ли он приходить на допросы, экс-премьер-министр ответил:
«Я никуда не пойду. Какой допрос? Кому я должен давать какие показания? Этим негодяям? Кто сознательно фальсифицирует обвинения в госизмене? Там есть адвокаты, будут заниматься они».
Напомним, сегодня, 24 марта, ГБР и ГПУ объявили о подозрении в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц из-за «Харьковских соглашений» экс-премьер-министру Николаю Азарова.
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