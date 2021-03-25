Азаров назвал обвинения в госизмене попыткой Зеленского расправиться с ним. Настоящие предатели у власти

Бывший премьер-министр Николай Азаров отреагировал на обвинения в государственной измене из-за «харьковских соглашений». Об этом экс-глава правительства рассказал в комментарии «РБК» и в эфире программы «Важно» на телеканале «НАШ»., — сказал Азаров «РБК».По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и ему подобные «полностью провалились и упали в рейтингах», поэтому они прибегают к подобным шагам., — подчеркнул Азаров.В эфире украинского телеканала «НАШ» Азаров заявил:Он подчеркнул, что нынешняя власть «продали страну» и строят на территории Украины иностранные базы., — добавил он.Санкции Азаров назвал беспочвенными и антиконституционным., — отметил Азаров.Также бывший глава правительства рассказал, что хотел вернуться на Украину после прихода к власти Владимира Зеленского, за которого он украинцев агитировал голосовать. Сейчас же он признал, что глубоко ошибся в Зеленском., — рассказал Азаров.На вопрос, будет ли он приходить на допросы, экс-премьер-министр ответил:Напомним, сегодня, 24 марта, ГБР и ГПУ объявили о подозрении в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц из-за «Харьковских соглашений» экс-премьер-министру Николаю Азарова.