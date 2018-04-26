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Азаров направит обращение гарантам соглашения об урегулировании кризиса на Украине

26 апреля 2018, 23:09  •  37 • Украина
Бывшее правительство Украины направит обращение гарантам соглашения об урегулировании политического кризиса в стране, которое было подписано в 2014 году. Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопрос RT на пресс-конференции в Москве.
 
 

«Это вопиющий случай в истории мировой дипломатии, когда подпись министров иностранных дел вообще ничего не стоит. Поэтому мы подготовили обращение к странам-гарантам. От имени всех членов последнего легитимного украинского правительства отправим в страны — гаранты этого соглашения и напомним в очередной раз, что это соглашение не выполнено, но подписи там стоят», — сказал Азаров.

Он подчеркнул, что соглашение имеет законное силу.

«Рукописи не горят. Тем более документы, на которых стоят подписи министров иностранных дел государств. Там нет сроков давности, там не стоит такое, что по истечении какого-то числа документ прекращает своё действие. Его никто не отозвал. Ни одно из этих государств не заявило, что оно недействительно», — отметил экс-премьер.

Политик добавил, что главная задача состоит в том, чтобы помочь Украине выйти из «жуткого кризиса», в который она попала.

Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине было подписано 21 февраля 2014 года президентом страны Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции при участии глав МИД Франции, Германии и Польши.

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