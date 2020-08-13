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Азаров: На Украине взращивается зловещая копия нацистской Германии и террористической группировки ИГИЛ

13 августа 2020, 16:50  •  55 • Украина

На Украине при покровительстве и поощрении властей подрастающее поколение воспитывается в духе методов и практик нацистской Германии и ИГИЛ.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя функционирование и прирост в стране детских лагерей, где инструкторы обучают подрастающее поколение владеть оружием и ненавидеть Россию.

«Методы и практика украинских радикалов все более отчетливо напоминают зловещую копию нацистской Германии и террористической группировки ИГИЛ. С согласия государства и при его участии радикальные националисты занялись воспитанием молодежи. Один за другим появляются летние военно-патриотические лагеря, где десятилетних детей учат драться на ножах и стрелять из автомата. Молодых украинцев воспитывают в ненависти к России и готовят «убивать москалей». Одновременно с умением и желанием «убивать москалей» у воспитанников формируются горизонтальные связи. Познакомившись в лагере, ребята продолжают дружить, поддерживают друг друга, как учили инструкторы, строят совместные планы. Связи, формируемые в молодом возрасте, считаются самыми крепкими», - отметил политик в социальной сети.

«Через пять-семь лет, когда они подрастут, из них вполне можно будет сформировать несколько рот в составе «Азова» или даже отдельный батальон — дружный, сплоченный и идеологически подкованный. Чем не пример «Исламского государства», использующего «львят халифата» в боевых действиях!», - добавил Николай Азаров.

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