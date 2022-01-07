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Азаров на примере Казахстана указал на ошибку майдана
07 января 2022, 19:20 • 398 • Политика
Экс-премьер Украины Николай Азаров на примере Казахстана указал на ошибки, допущенные во время майдана.
События в Казахстане развивались по сценарию других оранжевых революций на постсоветском пространстве. Об этом РИА ФАН заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Политик провёл параллели с Евромайданом. Отличия только в том, что на Украине всё протекало в течение трёх месяцев, а вот в Казахстане - всего несколько дней.
Азаров не исключил, что украинское общество было менее подготовлено к вооружённому восстанию, чем казахстанское.
"Ну а Европейский союз сейчас выступает со своей фирменной "кашей": мол, "мирные протесты", "ай, ох". Где они увидели "мир"?" - возмутился он.
Экс-премьер не исключает, что к беспорядкам в Казахстане попытались оперативно присосаться польские деятели, которые ранее занимались протестами в Белоруссии. Кроме того, он похвалил руководство страны, которое обратилось за помощью к ОДКБ.
"Разговор с общественностью должен вестись только тогда, когда все боевики будут нейтрализованы! Когда в стране мир и порядок! И в этом была наша ошибка во время майдана", - добавил Азаров.
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