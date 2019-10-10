Азаров крылатым выражением Лаврова без мата оценил срыв разведения сил националистами

Разведение сил на юго-востоке Украины, запланированное на 9 октября, было сорвано. Провокацию устроил печально известный батальон неонацистов "Азов" под предводительством экс-депутата Андрея Билецкого.

Так называемые ветераны, волонтеры и добровольцы выдвинулись в сторону Золотого на юго-востоке Украины. На блокпосту у них завязалась стычка с сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии, судя по видеообращению радикалов в Сети, им все же удалось захватить боевые позиции в окрестностях населенного пункта Золотое.

Бывший премьер Украины Николай Азаров поместил видео, как радикалы прорывались через блокпост. В подписи к записи он метким выражением главы МИД России Сергея Лаврова объяснил, кто устроил провокацию.

"Сегодня дебилы Билецкого - неонацисты так называемого батальона «Азов» - сорвали выполнение распоряжения Зеленского о начале разведения противоборствующих сил в Донбассе", - написал он на странице в Facebook.

При этом, убежден политик, и полиция, и неонацисты в данном случае "действовали как единое целое".

"Их цель - сорвать восстановление мира. Ждем реакции Зеленского", - добавил Азаров.

Напомним, что, по решению Верховного суда ДНР, украинские добровольческие территориальные батальоны "Айдар" и "Азов" признаны террористическими и экстремистскими организациями.