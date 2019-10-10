|
Азаров крылатым выражением Лаврова без мата оценил срыв разведения сил националистами
10 октября 2019, 17:24 • 107 • В мире
Бывший премьер Украины Николай Азаров филигранно обрисовал ту ситуацию, которую устроили радикалы перед процессом разведения сил близ линии соприкосновения. Он метким выражением главы МИД России Сергея Лаврова объяснил, кто устроил провокацию.
Разведение сил на юго-востоке Украины, запланированное на 9 октября, было сорвано. Провокацию устроил печально известный батальон неонацистов "Азов" под предводительством экс-депутата Андрея Билецкого.
Так называемые ветераны, волонтеры и добровольцы выдвинулись в сторону Золотого на юго-востоке Украины. На блокпосту у них завязалась стычка с сотрудниками правоохранительных органов. Впоследствии, судя по видеообращению радикалов в Сети, им все же удалось захватить боевые позиции в окрестностях населенного пункта Золотое.
Бывший премьер Украины Николай Азаров поместил видео, как радикалы прорывались через блокпост. В подписи к записи он метким выражением главы МИД России Сергея Лаврова объяснил, кто устроил провокацию.
"Сегодня дебилы Билецкого - неонацисты так называемого батальона «Азов» - сорвали выполнение распоряжения Зеленского о начале разведения противоборствующих сил в Донбассе", - написал он на странице в Facebook.
При этом, убежден политик, и полиция, и неонацисты в данном случае "действовали как единое целое".
"Их цель - сорвать восстановление мира. Ждем реакции Зеленского", - добавил Азаров.
Напомним, что, по решению Верховного суда ДНР, украинские добровольческие территориальные батальоны "Айдар" и "Азов" признаны террористическими и экстремистскими организациями.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 октября 2019, 02:39
|
07 октября 2019, 07:54
|
05 октября 2019, 20:09
|
05 октября 2019, 04:09
|
05 октября 2019, 10:39
|
09 октября 2019, 03:54
|
05 октября 2019, 00:54