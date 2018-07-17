Айсен Николаев, врио главы Республики Саха (Якутия): Мост через Лену соединит наше прошлое и настоящее - с будущим

На днях в студии Радио «Комсомольская правда» побывал новый руководитель Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Гость встретился с руководством редакции, ответил на вопросы журналистов. Публикуем несколько фрагментов этого разговора...

Айсен Николаев: "Мост через Лену соединит Запад и Восток России" 00:00 00:00

До мечты - 3 километра и 100 метров

- ...Айсен Николаевич, вы у нас в «Комсомолке» в третий раз. И в прошлой беседе мы с вами остановились на теме строительства моста через Лену.

- Мост через Лену – это мечта многих поколений якутян, да и вообще россиян, потому это не просто соединение правого и левого берегов, а символ единства запада и востока страны, я бы сказал – мост в будущее.

Вот на юге нашего региона страна соединена веткой Транссиба, БАМа и федеральной автодорогой. А севернее, на несколько тысяч километров, через реку Лену сообщения нет. И даже такой крупный город, как Якутск, где живет 350 тысяч человек (самый крупный город на вечной мерзлоте), 6 месяцев находится вне всякой транспортной доступности, кроме авиационной.

- А какая должна быть длина моста?

- Сам мост это 3 километра 100 метров. И подъездные пути к нему порядка 18 километров.

- То есть, при желании его можно - как один из пунктов - в федеральную программу…

- На самом деле этот проект давно уже обсуждается при формировании всех транспортных стратегий развития страны. Еще в решениях Политбюро ЦК КПСС конца 70-х годов фигурировала эта идея. Более того, в 2008-м была подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Но у нас, как всегда, возникли товарищи, которые начали говорить: а зачем мы строим мост, давайте делать тоннель, а зачем нам совмещенный автомобильный и железнодорожный, может быть, сначала один, а затем - другой… А потом случился 2014-й год, и все силы были брошены на строительство Крымского моста, который тоже был крайне необходим стране. Сейчас, слава Богу, Крымский мост построен, пора вспомнить о Ленском мосте.

- Теперь, думаю, мы можем перекинуть мостик к проекту строительства судоверфи. Неужели существующие не справляются?

- Да ведь речь идет не о морских судах, а о речных! И такой судоверфи у нас на Дальнем Востоке вообще нет! И сейчас во всем регионе, а не только в Якутии, речной флот сильно постарел. Необходима его серьезная реновация, модернизация, строительство новых судов.

- Так у вас есть судоремонтный завод в поселке Жакай.

- Ремонтный завод, а не строительная верфь! И вот как раз на базе этого предприятия мы и хотим развернуть строительство речных судов, для чего и разработали специальный проект модернизации производства. Там есть рабочий коллектив, который сегодня уже изготавливает кое-какие суда, но малого масштаба. А полная модернизация позволит нам закрыть вопросы обеспечения речным флотом не только Якутии, не только Ленского бассейна, но и бассейнов других рек Дальнего Востока.

- Реализация этих проектов может как-то повысить привлекательность вашего региона?

- Надеюсь. Но главное – создание у нас надежных транспортных связей. Сколько бы мостов и дорог мы ни строили, все равно большая часть грузов на севера перевозится и будет перевозиться речным транспортом. И речной флот для нас не блажь какая-то, не средство для прогулок, а в первую очередь - рабочая лошадка, которая доставляет миллионы тонн различных товаров, материалов, средств на Крайний Север.

Вечная мерзлота и... свежие помидоры!

- Насколько мне известно, у вас есть совместные проекты с Японией. Один из них - это выращивание на нашем Севере томатов, огурцов...

- А мы этот проект практически реализовали. Вот две зимы работает экспериментальная теплица «Саюри», одну зиму мы с японцами выращивали помидоры, вторую зиму – огурцы. Ну, для того чтобы понять, как они себя ведут, какие сорта лучше растут, какие - хуже, что лучше продается, что - хуже... И сейчас приступили к реализации второго этапа проекта, который будет уже промышленный.

Если продукция этой экспериментальной теплицы направлялась в основном в детские сады, то на втором этапе мы начнем наполнять нашими овощами магазины Якутска. В общей сложности, построим теплицы - круглогодичные - общей площадью почти 3,5 гектара. Потребности города в овощах будут обеспечены на 30-40%.

- Местные СМИ сообщают, что Якутск может стать третьим в России населенным пунктом, где будет реализован проект «Умный город», опять-таки, при поддержке японской стороны. Что имеется в виду?

- Сегодня проект «Умный город», который курируют японцы, реализуется в Воронеже и во Владивостоке. И мы просим, чтобы Якутск стал третьим городом. Пока еще окончательное решение по включению столицы нашей республики в список «Умных городов» не принято, но мы очень надеемся на благоприятный исход.

Сколько стоит полярный день? И - полярная ночь?

- Бывал в Якутии и в полярный день, и в полярную ночь... Уникальные природные явления! Я бы вообще туристов туда к вам по дорогим путевкам возил.

- По дорогим путевкам туристы ездить к нам не хотят, они хотят ездить по дешевым путевкам.

- Полярный день дешево продавать я бы не стал. Вот такая прозаическая тема – нехватка средств в бюджете. У меня даже такая цифра есть: дефицит - 13-15 миллиардов рублей. Как вы собираетесь эту брешь закрывать, за счет каких источников?

- Ситуация, конечно, у нас непростая. Неучтенные расходы бюджета составляют 15 миллиардов. Ошибки были допущены в прошлом году, когда бюджет верстался. Сейчас наша главная задача – искать резервы.

Работаем совместно с Минфином России. Конечно, будем разбираться с нашими крупнейшими компаниями по планам налоговых выплат. Это очень непросто. Потому что основные деньги нужны именно сейчас, летом, когда ремонтируется система ЖКХ, когда идет главный завоз грузов по рекам. То есть - в июле-августе, а не в декабре, когда все уже замерзнет, реки станут, и из транспортных сообщений останется одна авиация. Ситуация крайне непростая, но у нас в Якутии в принципе простой жизни никогда и не бывало, и не будет.

- Может, поэтому и много денег не дают?

- (Смеется)

- Скажут: они все равно выживут. Вот что меня поразило? Что Якутия занимает одно из первых мест в России по числу долгожителей на тысячу населения. Меня даже познакомили с одним охотником, который старенький-старенький был.

- При том, что у нас, правда, есть люди, живущие долго, к сожалению, средняя продолжительность жизни до сих пор существенно ниже, чем в России. Потому что экстремальные природные, климатические условия никто у нас не отменял. Этой зимой, например, было 50-60 градусов мороза, а сейчас +40. Никто меня не убедит, что 100- градусный перепад температур благотворно действует на организм человека. В этом ничего хорошего нет. Мы живем в самых экстремальных условиях, в которых живет вообще человек на нашей планете.

- Еще есть такая проблема, которую президент Владимир Путин не упускает из своего поля зрения, особенно когда бывает в северных и восточных регионах. Это компенсация людям за дорогие авиабилеты.

- Это общая проблема для всего Дальнего Востока. Этакое «транспортное проклятье», которое и дальше будет над нами довлеть, если авиа- и прочие билеты будут стоить очень дорого. В нынешнем, 2018-м году, в первом полугодии размеры субсидий сократили, было, в два раза, но сейчас, благодаря работе Минвостока и Минтранса, все-таки дополнительные средства изыскиваются. Я так понимаю, что, по крайней мере, на уровень 17-го года мы выйдем. И потом будем ставить вопросы об увеличении дотаций. Потому что реальная потребность - порядка миллиарда рублей, а сейчас дают только до 400 миллионов.

- А АЛРОСА, богатая алмазная компания, помогает вам?

- Естественно, акционерная компания АЛРОСА - это основное бюджетообразующее предприятие, оно несет колоссальную социальную ответственность на территории своей деятельности. И это несмотря на то, что она тоже меняется, им надо быть более гибкими, более эффективными, чтобы конкурировать на мировом рынке.

* * *

- Уже термин новый появился: «путинский призыв». Это о смене руководителей российских регионов. Пришли молодые руководители, технократы. Технократы в нашем представлении – люди прагматичные, для них простой человек где-то на втором, на третьем месте. Какие установки вам президент давал?

- Знаете, Александр, я считаю, что президент никогда не даст нам поручение: не думайте о людях, а думайте о каких-то цифрах, тоннах, километрах и так далее. Наоборот, он, когда ставит задачи, подчеркивает: в первую очередь надо заботиться о людях. Поэтому для меня, хотя меня тоже причисляют к молодым технократам …

- А куда же еще вас причислять?

- Ну, пусть мы технократичны, разве плохо, если руководитель понимает работу современной экономики, понимает, как меняется современный мир? Но при этом я, например, считаю, что наша задача как руководства республики Саха (Якутия) – добиться того, чтобы люди в нашем регионе жили богато и счастливо.

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