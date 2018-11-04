Айсен Николаев: У нас бензин - на 20 процентов дороже, чем по России. Поэтому будем выпускать свой

- Айсен Сергеевич, вас - с Днем народного единства.

- Вас так же, и с Днем Казанской Божьей Матери.

- Спасибо огромное!..

Айсен Николаев, глава Якутии 00:00 00:00

Скажите, это правда, что вы у себя в Якутии скоро сами будете производить свой бензин?

- Да, я дал такие поручения. Потому что дальше терпеть ситуацию, когда на такой огромной территории, как наша республика, нет собственного производства и мы всецело зависим от оптовых цен вертикально интегрированных нефтяных компаний - конечно, на мой взгляд, не очень разумно. При том, что мы имеем у себя довольно развитую нефтяную и газовую промышленность.

Поэтому - ряд компаний уже сейчас проводят необходимые работы и должны представить мне в ближайшие месяцы свои предложения по организации здесь, у нас, производства моторного топлива - из газа или из нефти. А потом мы уже будем выбирать - какие предложения больше всего отвечают требованиям экологии, экономики, и - пора уже от слов переходить к делу.

У нас на территории Якутии сегодня уже добываются десятки миллионов тонн нефти и миллиарды кубометров газа. С чем - с чем, а с сырьем у Якутии проблем нет.

- Когда уже могут появиться первые предприятия по выпуску топлива?

- Как показывает мировой и российский опыт, от заявлений до начала производства - ну, при самом оптимальном таком варианте - это три - четыре года. Вот тот горизонт планирования, который мы себе устанавливаем.

- И сколько же вы будете своего топлива у себя производить?

- Потребности республики на сегодня - до миллиона тонн в год. Мы, конечно, сразу не сможем на такую величину выйти. Но на первом этапе, я считаю, порядка 100 тысяч тонн, к примеру, дизельного топлива уже начнем производить. В год. И это уже резко снизит ту остроту проблемы, которую ты сегодня, к сожалению, наблюдаем. И переживаем.

- И почем же тогда будет якутский бензин?

- Наша задача - чтобы цены на моторное топливо в Якутии были сравнимы с ценой в тех регионах, где действуют вертикально интегрированные нефтяные компании.

Если смотреть по России - сейчас 92-й бензин стоит 45 рублей литр, а у нас доходит до 95.

А вообще, топливо в Якутии в среднем на 20 процентов дороже, чем в других регионах страны. И вот эти 20 процентов мы хотим убрать.

- Удачи!

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