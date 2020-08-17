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Axios бьёт тревогу: Трамп рекомендовал непроверенный препарат для лечения COVID-19
17 августа 2020, 21:40 • 25 • В мире
Президент США Дональд Трамп рекомендовал (FDA) для лечения COVID-19 непроверенный препарат - экстракт олеандра. Тревогу забил журналист портала Axios, рассуждая о "продвижении сомнительного продукта на самых высоких уровнях".
Не так давно президент США Дональд Трамп рассуждал о применении гидроксихлорохина при лечении COVID-19. Однако учёными была доказана неэффективность препарата в данном случае.
Теперь же американский лидер рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для лечения от коронавируса ещё один непроверенный препарат - экстракт олеандра.
Тревогу забил обозреватель портала Axios, который сослался на главу компании MyPillow Майкла Линделла. Как оказалось, обсуждение по применению этого препарата состоялось ещё в июле этого года в Белом доме.
Портал отмечает, что экстракт предполагается продавать в качестве лекарства для лечения COVID-19, "несмотря на отсутствие доказательств того, что это работает".
По словам Линделла, во время встречи Трамп сказал: "FDA должно одобрить это".
В то же время высокопоставленный представитель администрации, знакомый с внутренними разговорами, сообщил Axios о "продвижении сомнительного продукта на самых высоких уровнях".
Автор публикации отмечает, что это - "часть схемы, в которой предприниматели, часто без строгой проверки, предлагают Трампу непроверенные продукты, зная, что их коммерческие предложения могут привлечь его внимание". А после глава Белого дома может попросить комиссара FDA Стивена Хана "присмотреться" или ускорить процесс утверждения того или иного препарата.
В частности, как утверждает портал, Трамп лично лоббировал продвижение гидроксихлорохина для лечения COVID-19.
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