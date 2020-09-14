AWACS под прицелом: какими возможностями будет обладать модернизированная российско-индийская ракета «БраМос»

Разработчики утвердили проект крылатой ракеты «БраМос» для уничтожения воздушных целей — самолётов радиообнаружения и наведения с системой AWACS. Об этом сообщил содиректор российско-индийского предприятия «БраМос» Александр Максичев. Подготовку к первому пуску ракеты планируют закончить к 2024 году. По его словам, сейчас с помощью таких ракет могут ликвидировать только наземные и морские цели. Новая разработка будет принадлежать к классу «воздух — воздух». Эксперты отмечают, что её появление станет свидетельством совместного успеха Москвы и Нью-Дели.

Россия и Индия создадут крылатую ракету «БраМос» класса «воздух — воздух» для уничтожения самолётов радиолокационного обнаружения AWACS. Об этом сообщил содиректор российско-индийского предприятия «БраМос» Александр Максичев.

По его словам, подготовку к первому пуску ракеты планируется закончить к 2024 году. Он добавил, что сейчас ракеты «БраМос» используются для уничтожения наземных и морских целей.

«Таким образом, мы расширяем номенклатуру целей для ракет «БраМос», через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но «мозги» у неё будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной цели», — приводит слова содиректора предприятия РИА Новости.

Самолёты AWACS (в классификации НАТО) представляют собой летающие радары, которые с помощью установленных на них авиационных комплексов радиолокационной разведки обнаруживают объекты и цели противника на дальнем расстоянии, наводят на них средства поражения или перехвата, а также координируют действия наземных сил. Самолёты такого типа легко узнать по отличительной радарной «тарелке», установленной на фюзеляже, как, например, у американского самолёта Boeing E-3 Sentry.

Российско-индийский прорыв

Совместное российско-индийское предприятие «БраМос» (BrahMos — аббревиатура по первым трём буквам названий рек Брахмапутра и Москва) было создано в 1998 году. Оно специализируется на изготовлении крылатых сверхзвуковых ракет, а также пусковых установок и систем управления ракет.

Разработки ракет «БраМос» в рамках совместного предприятия ведутся российским «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок Индии DRDO. За основу была взята советская ракета малой дальности P-800 «Оникс».

Американский самолёт AWACS модели Boeing E-3

© U.S. Air Force

Серийное производство ракет «БраМос» (номенклатура PJ-10) началось в 2004 году. Вскоре ракета была принята на вооружение в Индии в наземном, воздушном и морском варианте. Она предназначена для поражения объектов и целей противника на сверхзвуковой скорости на расстоянии до 300 км. Ракета способна развивать скорость 2,5—2,8 Махов при начальной массе в 3 тонны и нести боезаряд массой до 300 кг.

Вариант воздушного базирования представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса «воздух — земля» с дальностью действия около 300 км. В зависимости от высоты полёта скорость ракеты может варьироваться от 680 м/с до 750 м/с.

Первые модели «БраМос» класса «земля — земля» могли поражать цели на расстоянии до 300 км. Однако в марте 2017 года в Индии прошли успешные испытания, в ходе которых ракета преодолела расстояние в 400 км. В апреле того же года был произведён первый запуск ракеты с корабля.

В ноябре 2017 года Минобороны Индии сообщило о первых боевых стрельбах с применением ракеты «БраМос-А» воздушного базирования по морским целям в Бенгальском заливе. Пуск был произведён с борта российского истребителя Су-30МКИ, стоящего на вооружении индийских войск.

В декабре 2019 года индийские военные в один день провели успешные испытания сразу двух видов ракет «БраМос» — наземной и воздушной. Ракета наземного базирования, запущенная с мобильной установки, поразила учебную цель в Бенгальском заливе на расстоянии в 290 км. Тогда же был произведён ещё один пуск с истребителя Су-30МКИ.

В феврале 2020 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия и Индия планируют продавать ракеты «БраМос» третьим странам.

Кроме разработки новой модификации класса «воздух — воздух» для поражения самолётов AWACS, до 2028 года планируется создать гиперзвуковую ракету «БраМос» со скоростью в 6—7 Махов. Об этом в августе сообщил содиректор предприятия Александр Максичев.

«На сегодня вопрос создания гиперзвуковой ракеты BrahMos разделен на два этапа: первый — создание до 2024/25 годов ракеты со скоростью 4—5 Махов, второй — создание до 2026/27 годов ракеты со скоростью 6—7 Махов», — приводит его слова РИА Новости.

Максичев добавил, что специалисты предприятия уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что проект ракет «БраМос» превращается в многоплатформенную систему.

«Индийцы уже отработали технологию, которая позволяет им уничтожать объекты на море и на суше, и теперь создают ракеты «воздух — воздух» дальнего действия. Неслучайно они выбирают в качестве целей такие самолёты, как AWACS, потому что такие самолёты вероятного противника являются ключевыми в проведении воздушных наступательных операций», — отметил эксперт.

По мнению Леонкова, модифицировать ракеты «БраМос» до класса «воздух — воздух» — вполне выполнимая задача.

«Главное — обеспечить ракету системами управления, наведения и целеуказания. Если все эти вопросы индийская сторона решит, то она получит универсальную многоплатформенную ракету. Вопрос остаётся только в том, насколько изменятся технические характеристики ракеты, габаритные показатели, которые позволят размещать её на истребителях, например, Су-30МКИ. Этот истребитель сейчас является носителем противокорабельной ракеты «БраМос», — напомнил эксперт.

Доминирование в воздухе

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT напомнил, что технологии пассивных головок самонаведения, которые позволяют ракетам поражать летающие командные пункты AWACS, были разработаны ещё для ЗРК С-200 в Советском Союзе.

«Если мы совместим те технологии, которые у нас были созданы для ракетного комплекса С-200 и С-300, с технологиями, которые уже применяются в ракете «БраМос», то, я уверен, что такая ракета будет создана к 2024 году обязательно и её эффективность будет крайне высокая. Вероятность продажи этих ракет на экспорт тоже большая», — отметил эксперт.

Крылатые ракеты «Брамос»

© Wikimedia Commons

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения неслучайно заявлены основной целью перспективной ракеты, так как, по сути, представляют собой летающие командные пункты, отметил Юрий Кнутов.

«Фактически управление боем в воздухе на сегодня осуществляется при помощи самолётов AWACS. Они как бы ключевой элемент наблюдения за воздушным пространством и целеуказания другим самолётам — какие цели атаковать, как действовать. Плюс они контролируют воздушную обстановку на месте боя. Уничтожение такого летающего командного пункта ведёт к дезориентации действий противника и позволяет одержать победу в воздушном бою», — отметил эксперт.

Cамолёты AWACS также могут создавать радиоэлектронные помехи для дезориентации систем наведения, однако ракета с пассивной системой самонаведения всё равно сможет его обнаружить, уточнил Юрий Кнутов.

«Казалось бы, помехи должны дезориентировать ракеты, а в этом случае они будут являться источником сигнала и показывать координаты той цели, которую ракета должна поразить», — пояснил эксперт.

В свою очередь Алексей Леонков отметил, что появление нового класса ракет «Брамос» свидетельствует об успехе совместного российско-индийского предприятия.