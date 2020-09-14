Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / В России

AWACS под прицелом: какими возможностями будет обладать модернизированная российско-индийская ракета «БраМос»

14 сентября 2020, 22:30  •  94 • В России
Разработчики утвердили проект крылатой ракеты «БраМос» для уничтожения воздушных целей — самолётов радиообнаружения и наведения с системой AWACS. Об этом сообщил содиректор российско-индийского предприятия «БраМос» Александр Максичев. Подготовку к первому пуску ракеты планируют закончить к 2024 году. По его словам, сейчас с помощью таких ракет могут ликвидировать только наземные и морские цели. Новая разработка будет принадлежать к классу «воздух — воздух». Эксперты отмечают, что её появление станет свидетельством совместного успеха Москвы и Нью-Дели.
 
Крылатые ракеты «Брамос» Reuters © Kamal Kishore
 

Россия и Индия создадут крылатую ракету «БраМос» класса «воздух — воздух» для уничтожения самолётов радиолокационного обнаружения AWACS. Об этом сообщил содиректор российско-индийского предприятия «БраМос» Александр Максичев.

По его словам, подготовку к первому пуску ракеты планируется закончить к 2024 году. Он добавил, что сейчас ракеты «БраМос» используются для уничтожения наземных и морских целей.

«Таким образом, мы расширяем номенклатуру целей для ракет «БраМос», через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но «мозги» у неё будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной цели», — приводит слова содиректора предприятия РИА Новости.

Самолёты AWACS (в классификации НАТО) представляют собой летающие радары, которые с помощью установленных на них авиационных комплексов радиолокационной разведки обнаруживают объекты и цели противника на дальнем расстоянии, наводят на них средства поражения или перехвата, а также координируют действия наземных сил. Самолёты такого типа легко узнать по отличительной радарной «тарелке», установленной на фюзеляже, как, например, у американского самолёта Boeing E-3 Sentry.

Российско-индийский прорыв

Совместное российско-индийское предприятие «БраМос» (BrahMos — аббревиатура по первым трём буквам названий рек Брахмапутра и Москва) было создано в 1998 году. Оно специализируется на изготовлении крылатых сверхзвуковых ракет, а также пусковых установок и систем управления ракет.

Разработки ракет «БраМос» в рамках совместного предприятия ведутся российским «НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок Индии DRDO. За основу была взята советская ракета малой дальности P-800 «Оникс».

  • Американский самолёт AWACS модели Boeing E-3
  • © U.S. Air Force

Серийное производство ракет «БраМос» (номенклатура PJ-10) началось в 2004 году. Вскоре ракета была принята на вооружение в Индии в наземном, воздушном и морском варианте. Она предназначена для поражения объектов и целей противника на сверхзвуковой скорости на расстоянии до 300 км. Ракета способна развивать скорость 2,5—2,8 Махов при начальной массе в 3 тонны и нести боезаряд массой до 300 кг.

Вариант воздушного базирования представляет собой 2,5-тонную сверхзвуковую крылатую ракету класса «воздух — земля» с дальностью действия около 300 км. В зависимости от высоты полёта скорость ракеты может варьироваться от 680 м/с до 750 м/с.

Первые модели «БраМос» класса «земля — земля» могли поражать цели на расстоянии до 300 км. Однако в марте 2017 года в Индии прошли успешные испытания, в ходе которых ракета преодолела расстояние в 400 км. В апреле того же года был произведён первый запуск ракеты с корабля.

В ноябре 2017 года Минобороны Индии сообщило о первых боевых стрельбах с применением ракеты «БраМос-А» воздушного базирования по морским целям в Бенгальском заливе. Пуск был произведён с борта российского истребителя Су-30МКИ, стоящего на вооружении индийских войск.

В декабре 2019 года индийские военные в один день провели успешные испытания сразу двух видов ракет «БраМос» — наземной и воздушной. Ракета наземного базирования, запущенная с мобильной установки, поразила учебную цель в Бенгальском заливе на расстоянии в 290 км. Тогда же был произведён ещё один пуск с истребителя Су-30МКИ.

В феврале 2020 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия и Индия планируют продавать ракеты «БраМос» третьим странам.

Кроме разработки новой модификации класса «воздух — воздух» для поражения самолётов AWACS, до 2028 года планируется создать гиперзвуковую ракету «БраМос» со скоростью в 6—7 Махов. Об этом в августе сообщил содиректор предприятия Александр Максичев.

«На сегодня вопрос создания гиперзвуковой ракеты BrahMos разделен на два этапа: первый — создание до 2024/25 годов ракеты со скоростью 4—5 Махов, второй — создание до 2026/27 годов ракеты со скоростью 6—7 Махов», — приводит его слова РИА Новости.

Максичев добавил, что специалисты предприятия уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что проект ракет «БраМос» превращается в многоплатформенную систему.

«Индийцы уже отработали технологию, которая позволяет им уничтожать объекты на море и на суше, и теперь создают ракеты «воздух — воздух» дальнего действия. Неслучайно они выбирают в качестве целей такие самолёты, как AWACS, потому что такие самолёты вероятного противника являются ключевыми в проведении воздушных наступательных операций», — отметил эксперт.

По мнению Леонкова, модифицировать ракеты «БраМос» до класса «воздух — воздух» — вполне выполнимая задача.

«Главное — обеспечить ракету системами управления, наведения и целеуказания. Если все эти вопросы индийская сторона решит, то она получит универсальную многоплатформенную ракету. Вопрос остаётся только в том, насколько изменятся технические характеристики ракеты, габаритные показатели, которые позволят размещать её на истребителях, например, Су-30МКИ. Этот истребитель сейчас является носителем противокорабельной ракеты «БраМос», — напомнил эксперт.

Доминирование в воздухе

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT напомнил, что технологии пассивных головок самонаведения, которые позволяют ракетам поражать летающие командные пункты AWACS, были разработаны ещё для ЗРК С-200 в Советском Союзе.

«Если мы совместим те технологии, которые у нас были созданы для ракетного комплекса С-200 и С-300, с технологиями, которые уже применяются в ракете «БраМос», то, я уверен, что такая ракета будет создана к 2024 году обязательно и её эффективность будет крайне высокая. Вероятность продажи этих ракет на экспорт тоже большая», — отметил эксперт.

  • Крылатые ракеты «Брамос»
  • © Wikimedia Commons
«Носит враждебный и провокационный характер»: в ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения неслучайно заявлены основной целью перспективной ракеты, так как, по сути, представляют собой летающие командные пункты, отметил Юрий Кнутов.

«Фактически управление боем в воздухе на сегодня осуществляется при помощи самолётов AWACS. Они как бы ключевой элемент наблюдения за воздушным пространством и целеуказания другим самолётам — какие цели атаковать, как действовать. Плюс они контролируют воздушную обстановку на месте боя. Уничтожение такого летающего командного пункта ведёт к дезориентации действий противника и позволяет одержать победу в воздушном бою», — отметил эксперт.

Cамолёты AWACS также могут создавать радиоэлектронные помехи для дезориентации систем наведения, однако ракета с пассивной системой самонаведения всё равно сможет его обнаружить, уточнил Юрий Кнутов.

«Казалось бы, помехи должны дезориентировать ракеты, а в этом случае они будут являться источником сигнала и показывать координаты той цели, которую ракета должна поразить», — пояснил эксперт.

В свою очередь Алексей Леонков отметил, что появление нового класса ракет «Брамос» свидетельствует об успехе совместного российско-индийского предприятия.

«Весь проект «БраМос» основан на взаимодействии с российским ВПК. Индийской стороне для ряда решений нужны российский опыт и техническое оснащение. В результате взаимодействия России и Индии проект «БраМос» развивается и пополняется ракетами с новыми возможностями», — заключил военный эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 20:25
«Выявлены нарушения»: завершена служебная проверка школы, где ученики устроили пикет против одноклассника-хулигана
11 сентября 2020, 01:55
«Непроницаемый купол»: какими преимуществами обладает новейший российский комплекс борьбы с БПЛА
10 сентября 2020, 07:35
«Ядерная ракета сдерживания»: какими преимуществами обладает российский стратегический комплекс «Ярс»
10 сентября 2020, 11:15
«Остановить общение в даркнете ещё сложнее»: почему педофилы безнаказанно делятся «опытом» в сети
11 сентября 2020, 12:00
«Я на себе ощущаю травлю»: Елена Шувалова — о протестах в Белоруссии, работе депутатом и розыгрыше пранкеров
13 сентября 2020, 08:55
«Взгляд в будущее»: как российские танки стали одними из лучших в мире
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила ...
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
11 сентября 2020, 22:10
"Каждый день прирост": Турки умоляют русских не летать в Турцию - настойчиво и матом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.