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Автостраховка в России станет дороже: ЦБ разрешит поднять тарифы ОСАГО

06 июля 2020, 23:00  •  35 • Политика
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%. Информацию подтвердил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Тарифы на обязательную автостраховку ОСАГО поднимутся на 10%. Об этом говорится в специальном документе Банка России, который был опубликован на этой неделе. Также информацию подтвердил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Речь идёт о так называемом "расширении тарифного коридора", который в теории должен позволить страховщикам гибко устанавливать цены для автолюбителей с разным уровнем риска.
Страховые компании будут вправе предлагать физическим лицам тарифы на 10% ниже и на 10% выше. Для юридических лиц тариф может оказаться на 20% дешевле или на 20% дороже. А для такси ОСАГО и вовсе может стать на 30% дешевле или дороже.
При этом многие эксперты и простые граждане России выражают большие сомнения в том, что кто-то из страховщиков снизит цены. При этом в повышении тарифов не сомневается никто.

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