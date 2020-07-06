Автостраховка в России станет дороже: ЦБ разрешит поднять тарифы ОСАГО

Тарифы на обязательную автостраховку ОСАГО поднимутся на 10%. Об этом говорится в специальном документе Банка России, который был опубликован на этой неделе. Также информацию подтвердил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Речь идёт о так называемом "расширении тарифного коридора", который в теории должен позволить страховщикам гибко устанавливать цены для автолюбителей с разным уровнем риска.

Страховые компании будут вправе предлагать физическим лицам тарифы на 10% ниже и на 10% выше. Для юридических лиц тариф может оказаться на 20% дешевле или на 20% дороже. А для такси ОСАГО и вовсе может стать на 30% дешевле или дороже.

При этом многие эксперты и простые граждане России выражают большие сомнения в том, что кто-то из страховщиков снизит цены. При этом в повышении тарифов не сомневается никто.