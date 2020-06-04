|
Авторы сценария пандемии потеряли контроль: вакцинация сорвалась, вспыхнули бунты
04 июня 2020, 13:55 • 116 • В мире
В Сети активно распространяется список проколов интересантов пандемической истерии. Ранее в СМИ уже выдвигалась версия, что в докладах фонда Рокфеллера, фонда Билла и Мелинды Гейтс, в пресловутом Event 201 сценарий пандемии разбирается не просто так. Составители этих планов рассчитывали на массовую вакцинацию от некоего страшного заболевания, на то, что все страны предпочтут закрыться от внешнего мира. Но, отмечает один из пользователей, создатели таких апокалиптических сценариев, похоже, просчитались.
Интернет-пользователей впечатлил список проколов "устроителей" коронавирусной истерии. Как утверждает блогер под ником Nickolay V. Romanenko, история с вирусом появилась не просто так - действия интересантов были организованны, продуманны и проплачены.
Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги, намекает автор. В своём посте он скомпилировал нынешние события, происходящие в мире на фоне пандемии, и отметил, что сценаристы, по всей видимости, утратили контроль над своим планом.
Отметим, что в связи с коронавирусом уже не раз в прессе обсуждались прогнозы будущего от фонда Рокфеллера, фонда Билла и Мелинды Гейтс. Чего только стоят учения против пандемии Event 201, где чуть ли не единственным спасением для человечества должна была стать вакцина для всех.
В реальности все эти доклады теоретиков трещат по швам, на это обращает внимание блогер, чью версию активно подхватили в соцсетях.
Так, к примеру, поясняет он, в Германии не удалось протащить закон об обязательной вакцинации, в Италии, откуда нас пугали картинками о страшном заболевании, уже с середины июня готовы принимать российских туристов.
Многие граждане участвуют в акциях протеста против навязываемой вакцинации, а некоторые подписываются под петицией против Билла Гейтса. США в свою очередь открестились от ВОЗ и усомнились в её благонадёжности.
Всё это, отмечает Nickolay V. Romanenko, не может устраивать стратегов "коронавирусных сценариев". Вероятно, потому, предполагает он, в США грубо и жёстко перешли к фазе протестов и нагнетанию антитрамповских настроений в СМИ.
"Показательная смерть афроамериканца (базовый американский национальный конфликт с XVIII века) - виртуальная смертность уже не используется. Коленопреклонённые полицейские, походы на Белый дом и заявления прессы Ротшильда о том, что Трамп мешает новому общественному порядку", - объясняет он.
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2020, 02:55
|
03 июня 2020, 01:55
|
02 июня 2020, 21:55
|
02 июня 2020, 02:55
|
29 мая 2020, 16:55
|
04 июня 2020, 04:55
|
02 июня 2020, 00:55