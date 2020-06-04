Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / В мире

Авторы сценария пандемии потеряли контроль: вакцинация сорвалась, вспыхнули бунты

04 июня 2020, 13:55  •  116 • В мире
В Сети активно распространяется список проколов интересантов пандемической истерии. Ранее в СМИ уже выдвигалась версия, что в докладах фонда Рокфеллера, фонда Билла и Мелинды Гейтс, в пресловутом Event 201 сценарий пандемии разбирается не просто так. Составители этих планов рассчитывали на массовую вакцинацию от некоего страшного заболевания, на то, что все страны предпочтут закрыться от внешнего мира. Но, отмечает один из пользователей, создатели таких апокалиптических сценариев, похоже, просчитались.
Интернет-пользователей впечатлил список проколов "устроителей" коронавирусной истерии. Как утверждает блогер под ником Nickolay V. Romanenko, история с вирусом появилась не просто так - действия интересантов были организованны, продуманны и проплачены.
Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги, намекает автор. В своём посте он скомпилировал нынешние события, происходящие в мире на фоне пандемии, и отметил, что сценаристы, по всей видимости, утратили контроль над своим планом.
Отметим, что в связи с коронавирусом уже не раз в прессе обсуждались прогнозы будущего от фонда Рокфеллера, фонда Билла и Мелинды Гейтс. Чего только стоят учения против пандемии Event 201, где чуть ли не единственным спасением для человечества должна была стать вакцина для всех.
В реальности все эти доклады теоретиков трещат по швам, на это обращает внимание блогер, чью версию активно подхватили в соцсетях.
Так, к примеру, поясняет он, в Германии не удалось протащить закон об обязательной вакцинации, в Италии, откуда нас пугали картинками о страшном заболевании, уже с середины июня готовы принимать российских туристов.
Многие граждане участвуют в акциях протеста против навязываемой вакцинации, а некоторые подписываются под петицией против Билла Гейтса. США в свою очередь открестились от ВОЗ и усомнились в её благонадёжности.
Всё это, отмечает Nickolay V. Romanenko, не может устраивать стратегов "коронавирусных сценариев". Вероятно, потому, предполагает он, в США грубо и жёстко перешли к фазе протестов и нагнетанию антитрамповских настроений в СМИ.
"Показательная смерть афроамериканца (базовый американский национальный конфликт с XVIII века) - виртуальная смертность уже не используется. Коленопреклонённые полицейские, походы на Белый дом и заявления прессы Ротшильда о том, что Трамп мешает новому общественному порядку", - объясняет он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
04 июня 2020, 07:55
"Как мёртвому припарки": Экс-командующий флотом предложил "контратаку" в отношениях с США
04 июня 2020, 11:55
Что готовили американцы всему миру: Доклад ЦРУ указал на плановый характер пандемии
04 июня 2020, 11:55
"Правильный" совет Трампу из украинского МВД вызвал только ор: "ААААААААА!!!"
04 июня 2020, 07:55
В США двойные стандарты даже для ядерного оружия: Эксперт объяснил, почему Москва изменила план
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше...
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
04 июня 2020, 02:55
В США протестующие подожгли дом с ребёнком. Шеф полиции не смог справиться с эмоциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2020, 02:55
Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.