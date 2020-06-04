Авторы сценария пандемии потеряли контроль: вакцинация сорвалась, вспыхнули бунты

Интернет-пользователей впечатлил список проколов "устроителей" коронавирусной истерии. Как утверждает блогер под ником Nickolay V. Romanenko, история с вирусом появилась не просто так - действия интересантов были организованны, продуманны и проплачены.

Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги, намекает автор. В своём посте он скомпилировал нынешние события, происходящие в мире на фоне пандемии, и отметил, что сценаристы, по всей видимости, утратили контроль над своим планом.

Отметим, что в связи с коронавирусом уже не раз в прессе обсуждались прогнозы будущего от фонда Рокфеллера, фонда Билла и Мелинды Гейтс. Чего только стоят учения против пандемии Event 201, где чуть ли не единственным спасением для человечества должна была стать вакцина для всех.

В реальности все эти доклады теоретиков трещат по швам, на это обращает внимание блогер, чью версию активно подхватили в соцсетях.

Так, к примеру, поясняет он, в Германии не удалось протащить закон об обязательной вакцинации, в Италии, откуда нас пугали картинками о страшном заболевании, уже с середины июня готовы принимать российских туристов.

Многие граждане участвуют в акциях протеста против навязываемой вакцинации, а некоторые подписываются под петицией против Билла Гейтса. США в свою очередь открестились от ВОЗ и усомнились в её благонадёжности.

Всё это, отмечает Nickolay V. Romanenko, не может устраивать стратегов "коронавирусных сценариев". Вероятно, потому, предполагает он, в США грубо и жёстко перешли к фазе протестов и нагнетанию антитрамповских настроений в СМИ.

"Показательная смерть афроамериканца (базовый американский национальный конфликт с XVIII века) - виртуальная смертность уже не используется. Коленопреклонённые полицейские, походы на Белый дом и заявления прессы Ротшильда о том, что Трамп мешает новому общественному порядку", - объясняет он.