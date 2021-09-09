Авторы Handelsblatt указали на политическую лазейку против "Северного потока-2"

Авторы немецкого издания Handelsblatt Клаус Штратман и Моритц Кох указали на политическую лазейку против "Северного потока – 2". Из за неё США получат возможность ввести новые санкции и определить штрафы.

Читателям напомнили, что в Германии скоро сменится руководство. Не исключено, что новые власти отвернутся от "Северного потока – 2". Тогда Европейская комиссия сможет в полном объёме потребовать от "Газпрома" соблюдения Газовой директивы.

Этот документ касается всех трубопроводов, которые ведут в ЕС и были построены после 2019 года. Согласно Газовой директиве производителем газа и оператором магистрали должны быть разные компании. Более того, к газопроводу должен быть предоставлен доступ альтернативным продавцам топлива, которые к прокладке труб не имели никакого отношения.

Обозреватели полагают, что США введут новые штрафные меры против "Северного потока – 2", когда Германия получит нового канцлера.

К слову, когда проект "Северный поток – 2" утверждался, Газовую директиву даже ещё не начали разрабатывать.

Ранее сообщалось, что Европа запаниковала из-за русского газа. "Северный поток - 2" ещё не запущен, хранилища не заполнены, а зима близко. Впереди энергетической коллапс? Аналитики и эксперты пытаются понять, что будет дальше.

"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2". В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию. У США есть цель снабжать Европу своим сжиженным природным газом.