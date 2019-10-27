«Авторитет нации»: Зеленского раскритиковали за хамство

Видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому записала украинская журналистка Янина Соколова. Запись была опубликована в канале Соколовой на YouTube.

«Вы хамите тем, кто защищал и наш и ваш, кстати, зад все эти пять лет войны», – возмутилась журналистка. Стоит отметить, что Соколова работает на «Пятом» канале, владельцем которого является бывший президент страны Петр Порошенко.

По словам журналистки, визит Зеленского в поселок Золотое в Донбассе и его встреча с украинскими националистами-боевиками прошел «ужасно». Она обвинила президента в неуважении к «ветеранам антитеррористической операции».

Кроме того, Соколова раскритиковала Зеленского за подписание в Минске «формулы Штайнмайера». По ее словам, этот документ «может заставить Украину капитулировать». Она также назвала украинских добровольцев, отказывающихся покидать Золотое, «авторитетом нации».

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Зеленский приехал на линию разграничения сторон в Донбассе в районе Золотого, на повышенных тонах поговорив с представителями националистических подразделений.

Один из украинских добровольцев из «Национального корпуса» заявил президенту, что они отказываются покидать фронт и выступают против отвода сил. Кроме того, бойцы одиозного полка «Азов» потребовали от Зеленского закрепить требования националистов.

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», – резко ответил Зеленский.

Вскоре после этого в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что грубившие Зеленскому вооруженные люди «не представляют Вооруженные силы Украины» и являются «добровольцами-нелегалами», нарушающими законы страны.

1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера», подписывать которую Киев отказывался долгое время. Постоянный представитель России при контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что

удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, и был «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Согласно этому документу, в день выборов особый статус для региона вводится на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на парижской встрече «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — еще в 2015 году.

7 октября бойцы украинского добровольческого полка «Азов» вопреки минским договоренностям заняли село Золотое в Донбассе и отказываются уходить. По словам лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого, «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность и «будут защищать каждый сантиметр украинской земли».

15 октября украинская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявила, что приступит к выполнению политической части «Минска» только при условии роспуска самопровозглашенных республик Донбасса. В числе прочих условий Киев назвал прекращение огня, вывод иностранных войск с юго-востока Украины и разведение сил на линии соприкосновения. Такую позицию огласила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В соглашениях, однако, закреплен иной порядок действий. Согласно договоренностям, сперва в Донбассе должны пройти выборы, затем региону должен быть предоставлен особый статус, и лишь после этого стороны приступают к передаче границы и роспуску ДНР и ЛНР.

25 октября председатель делегации Украины на минских переговорах Леонид Кучма описал «формулу Штайнмайера» как намерение «сдать страну с потрохами». Он также выразил уверенность, что формула неэффективна и не поможет установить мир.

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«Это формула политическая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся <...> Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать», —убежден экс-президент.

Кучма также назвал текущие попытки урегулировать ситуацию в стране «полным абсурдом».