«Авторитет на русофобии»: почему кандидат в президенты Эстонии выступил против пограничного договора с Россией

Тема территориальных претензий Таллина к Москве затрагивается эстонскими политиками, чтобы «раскачать антироссийские настроения» в стране. Так в Совете Федерации РФ прокомментировали слова кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса от правой партии EKRE, который выступил против ратификации пограничного соглашения с Россией. Политик заявил, что сейчас якобы действует заключённый более 100 лет назад Тартуский мирный договор, и Россия «оккупировала Печоры и территории за Нарвой». По мнению экспертов, заявление политика следует рассматривать как часть внутриполитической борьбы в республике. Аналитики отмечают, что за счёт своих русофобских заявлений Пыллуаас хочет набрать политические очки.

Вопрос территориальных претензий Эстонии к России поднимается политиками республики, чтобы «раскачать антироссийские настроения» в стране. Об этом заявил в беседе с RT первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это контрпродуктивно. Эстония — наш сосед. Если они хотят с соседями жить дружно, надо всё-таки начинать не с каких-то мифических территориальных претензий, а ставить вопрос о налаживании отношений между двумя странами», — сообщил Джабаров.

Так первый замглавы международного комитета Совфеда прокомментировал слова кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса от правой партии EKRE, который выступил против ратификации пограничного договора с Россией. По словам Пыллуааса, на сегодня действует заключённый более 100 лет назад Тартуский мирный договор, согласно которому часть современной Псковской и Ленинградской областей России якобы принадлежат Эстонии.

«Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», — приводит слова Пыллуааса портал ERR.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что слова Пыллуааса «можно было бы назвать обычной предвыборной риторикой», однако «трансляция подобной позиции всё больше отдаляет» ратификацию российско-эстонского пограндоговора.

«Остаётся сожалеть, что эстонских политиков не волнует факт того, что граница с Россией по-прежнему юридически не закреплена, им удобнее держать её «в заложниках», заявляя о «преступной оккупации» для привлечения электората», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, 4 июля EKRE утвердила политика в качестве кандидата в президенты. В этот же день Пыллуаас перешёл на должность заместителя председателя партии, до этого он был главой этой политической силы. С апреля 2019 года по март 2021-го Пыллуаас занимал пост спикера рийгикогу (эстонского парламента).

Политик неоднократно выступал против пограничного договора с Россией. Так, в феврале в своей речи в честь 103-й годовщины провозглашения независимости Эстонии он подчеркнул, что у страны нет необходимости заключать такое соглашение с Россией. Пыллуаас также указал на отсутствие соответствующих обязательств у Эстонии, подчеркнув, что Москва якобы относится к Таллину «с нескрываемой враждой».

При этом договор об эстонско-российской границе, который был подписан сторонами в 2014 году, но так и не был ратифицирован, Пыллуаас назвал «вероломным», поскольку Россия якобы оккупировала Печоры и территории за Нарвой. Политик также заявил, что в 2021 году Таллин отметил 101-ю годовщину со дня подписания Тартуского мирного договора, который, по его мнению, действует «в соответствии с международным правом».

О российско-эстонской границе, закреплённой в Тартуском мирном договоре, Пыллуаас говорил и в своём новогоднем обращении к жителям страны. Тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ призвал эстонских политиков не включать «избирательную память» в вопросах, которые касаются исторического прошлого.

В 2020 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд, называя Тартуский договор «свидетельством о рождении Эстонского государства», также заявляла, что границы, установленные в Европе по итогам Второй мировой войны, не нуждаются в пересмотре.

«Противоположная риторика создаёт ненужную путаницу», — отметила Керсти Кальюлайд во время церемонии празднования столетнего юбилея Тартуского договора.

Заседание эстонского парламента

Reuters

© Ints Kalnins

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что Тартуский договор «давно принадлежит истории».

«Его действие, как и других международных соглашений, имевшихся у Эстонии, в том числе с Советской Россией в период 1920—1940 гг., прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР. Для нас эта тема навсегда закрыта», — констатировала она.

Захарова также отметила, что в ратификации договоров о границе между Москвой и Таллином заинтересованы обе стороны.

История вопроса

Напомним, после того как Советский Союз распался, а Эстония приобрела независимость, делимитация и демаркация эстонско-российской границы так и не произошла. Этому по-прежнему препятствует позиция эстонских властей, согласно которой Тартуский мирный договор якобы действует и сейчас.

Документ, подписанный Таллином и РСФСР в 1920 году, предусматривал независимость Эстонии. Кроме того, согласно договору, Таллину отошли части современной Псковской и Ленинградской областей России.

В 1940 году эстонское государство вошло в СССР, а потому Тартуский мирный договор перестал действовать.

«Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 годы, утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права — СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН», — поясняли ранее в МИД РФ.

Однако современные эстонские власти отказываются признавать, что Тартуский мирный договор уже утратил свою силу. В конституции республики говорится, что сухопутная граница государства установлена именно этим документом и «другими межгосударственными договорами о границах». При этом для ратификации документов, меняющих границы страны, необходима поддержка двух третей парламента.

В 2005 году Россия и Эстония пришли к компромиссу и подписали договоры о госгранице. Но когда они попали в рийгикогу, парламентарии приняли закон о ратификации, в котором сослались на Тартуский договор 1920 года. В связи с этим Россия была вынуждена отозвать свою подпись под документами.

Впоследствии сторонами было принято решение возобновить переговоры о границе. В феврале 2014 года Москва и Таллин подписали новые соглашения и начали процедуру их ратификации. Стороны договорились, что для вступления документов в силу необходимо будет создать неконфронтационную атмосферу. Однако, как неоднократно заявляли в российском МИД, это условие так и не было выполнено Таллином.

«Слабость позиций»

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, заявление кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса следует рассматривать в первую очередь в контексте внутриполитической борьбы в республике.

«Пыллуаас часто достаточно агрессивно высказывался в отношении России и продолжает это делать. Причём тема Тартуского договора проходит красной нитью через всю его политическую карьеру. Сейчас он пытается заработать авторитет в политических кругах на русофобии. И это говорит лишь о слабости его позиций, а также вызывает недоумение», — сообщил эксперт.

Оленченко напомнил, что президента Эстонии выбирают депутаты парламента или члены коллегии выборщиков.

«Потому Пыллуаас и хочет привлечь на свою сторону больше членов риийгикогу, которые до сих пор не могут понять, что надо жить не фобиями и химерами прошлого, а устраивать отношения, исходя из сегодняшних реалий. Если бы Пыллуаас на самом деле думал о судьбе своей родины, он бы не выступал с антироссийскими заявлениями, а сконцентрировался бы на том, как организовывать экономику страны, улучшить благосостояние людей и построить хорошие отношения с соседями, в том числе с Россией», — сказал аналитик.

Флаги Эстонии и России

РИА Новости

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В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в комментарии RT, что риторика Пыллуааса говорит о недружественном отношении к России части эстонского политического истеблишмента.

«При этом заявлять о каких-либо территориальных претензиях на часть территории РФ у них нет никаких правовых оснований. Такого рода риторика — единственная причина, по которой документы о российско-эстонской границе, подписанные в 2014 году, до сих пор так и не были ратифицированы. Агрессивная позиция эстонских политиков, заражённых русофобией и поддерживающих идеи территориальных захватов части суверенной территории России, застопорила этот процесс», — заявил эксперт.

Шаповалов также пояснил, что своими антироссийскими заявлениями политики внутри республики хотят как-то сплотить общество, отвлечь его от реальных проблем внутри страны.

«Подобные сообщения будут и дальше исходить от эстонского политического истеблишмента. При этом далеко не все эстонцы разделяют подобные взгляды, множество людей хочет дружественных отношений двух стран. Однако нельзя исключать, что впоследствии правящее руководство начнёт приближаться к нормализации связей с Россией и переходить к конструктивным решениям», — заключил он.