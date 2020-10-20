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Автора украинского компромата на Байдена "уничтожили" в Facebook
20 октября 2020, 13:00 • 140 • Политика
Facebook удалил аккаунт украинского депутата Андрея Деркача за попытки оказать влияние на избирательные процессы в США. Ранее политик опубликовал переговоры, которые, как утверждается, вели Пётр Порошенко и Джозеф Байден.
В американской соцсети Facebook радикально избавились от автора украинского компромата на Джо Байдена. В соцсети удалили аккаунт украинского нардепа Андрея Деркача, который ранее обнародовал записи переговоров "Порошенко - Байден".
Как объяснили в Facebook, это решение было принято из-за попытки автора оказать влияние на избирательные процессы в преддверии всеобщих выборов в США 3 ноября.
Ранее в СМИ шумиху вызвали переговоры экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США.
В беседе Байден назвал Порошенко "отцом нации", сравнив при этом американского президента Дональда Трампа с собакой. Политолог Владимир Корнилов ранее отмечал, что компромат выдаёт амбициозные планы США.
"Эти плёнки подтвердили нашу правоту - целиком и полностью США управляют Украиной, лидерами Украины", - объяснял он.
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