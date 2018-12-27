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Автора фразы "Асад уйдет, это неизбежно" уволили с поста главы МИД Саудовской Аравии

27 декабря 2018, 20:09  •  96 • Политика
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отправлен в отставку. Получив свой пост в 2015 году, он отметился рядом замечаний по поводу властей Сирии. Саудовский министр неоднократно отмечал, что Башар Асад должен уйти. 10 декабря 2015 года, в частности, он заявлял: "Асад уйдет, это неизбежно, или в результате политического решения, что легче и предпочтительнее для всех, либо в результате военных действий, потому что его начал отвергать сам сирийский народ".
В Саудовской Аравии отправили в отставку главу МИДа Аделя аль-Джубейра. Это решение вынес король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Он назначил нового министра иностранных дел, а также руководителя Минобразования и саудовского космического агентства.
Министром иностранных дел стал Ибрагим аль-Асаф, который с 1996 по 2016 год возглавлял Минфин королевства.
Пост министра информации получил Турки Шаббанех, а министром образования был назначен Хамад аль-Шейх.
Аль-Джубейр, снятого с поста главы МИД, назначили госминистром по иностранным делам. Напомним, что министр, занявший руководящий пост в Министерстве иностранных дел в 2015 году, отметился рядом ярких высказываний относительно сирийских властей.
В частности, в 2015 году он отмечал, что "для устранения группировки Исламское государство (запрещена в РФ - прим.ред.) президент Сирии Башар аль-Асад должен быть отстранен от власти".
В том же году он произносил те же призывы.
"Асад уйдет, это неизбежно, или в результате политического решения, что легче и предпочтительнее для всех, либо в результате военных действий, потому что его начал отвергать сам сирийский народ", - отмечал дипломат.
Своей позиции он придерживается и по сей день.
"У нас есть определённые разногласия с Россией и Ираном в отношении режима Асада. Мы убеждены, что Сирии не нужен Асад", - отмечал он в октябрьском заявлении.

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