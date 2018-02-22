Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Любой ценой": Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что победит на презид...
Как Порошенко "отмазывали" в суде от сдачи Крыма и коррупции
Рейтинг кандидатов в президенты: Явлинский обогнал Собчак
Когда папа - президент: Иванка Трамп встанет во главе делегации США на закрытии ...
Главная / В мире

Автор вирусных хитов Эд Ширан получил "мировое признание" на Brit Awards

22 февраля 2018, 10:54  •  60 • В мире
Британский певец Эд Ширан получил премию "Мировое признание" на премии Brit Awards.
Стало известно, что популярный британский музыкант Эд Ширан, который является автором самых вирусных хитов, которые имеют миллионы просмотров и прослушиваний в сети, стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards. Он удостоился номинации "Мировое признание".
Также сообщается, что лучшей британской группой стали Gorillaz. А в категории "Лучший международный коллектив" победили американцы Foo Fighters.
Приза в номинации "Лучший исполнитель в Британии" удостоился рэпер Stormzy. Отметим, что Brit Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки. Впервые торжественная церемония награждения прошла в 1977 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

60
Источник
Похожие новости
22 февраля 2018, 10:54
Автор вирусных хитов Эд Ширан получил "мировое признание" на Brit Awards
21 февраля 2018, 18:39
“Имидж ничто”: Международные корпорации жертвуют своими брендами ради работы в Крыму
21 февраля 2018, 21:54
Сирийские ополченцы в Африне: Дамаск вынуждает Анкару признать Асада

22 февраля 2018, 10:54
"Любой ценой": Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что победит на президентских выборах
21 февраля 2018, 18:39
Трамп станет еще большим врагом России
21 февраля 2018, 15:24
Страна-изгой: Глава иранского МИД предрек темное будущее для США в мировом сообществе
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 февраля 2018, 03:39
В Киеве нашли объяснение провальному выступлению Порошенко в Мюнхене
21 февраля 2018, 08:54
Зачем Россия спешно строит новые атомные станции
15 февраля 2018, 22:54
Максимальное приближение: ВВС Украины устроили истерику в соцсетях из-за самолетов России
18 февраля 2018, 09:24
Захарова поймала Тимошенко на двойных стандартах и откровенном вранье
16 февраля 2018, 15:09
Правительство России после выборов: Кто уйдет, а кто сохранит свои посты?
20 февраля 2018, 19:54
Истинные миротворцы встанут на границе Донбасса
17 февраля 2018, 07:24
Рады бы повоевать, но Россия не позволит
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.