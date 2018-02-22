Автор вирусных хитов Эд Ширан получил "мировое признание" на Brit Awards

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Британский певец Эд Ширан получил премию "Мировое признание" на премии Brit Awards.

Стало известно, что популярный британский музыкант Эд Ширан, который является автором самых вирусных хитов, которые имеют миллионы просмотров и прослушиваний в сети, стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards. Он удостоился номинации "Мировое признание".

Также сообщается, что лучшей британской группой стали Gorillaz. А в категории "Лучший международный коллектив" победили американцы Foo Fighters.

Приза в номинации "Лучший исполнитель в Британии" удостоился рэпер Stormzy. Отметим, что Brit Awards - ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки. Впервые торжественная церемония награждения прошла в 1977 году.