Автор The New York Times оговорился, рассказывая о победах России на ОИ: "Простите, ОКР"

В издании The New York Times посвятили статью выступлению спортсменов из России на Олимпиаде.

В американской газете The New York Times автор Эндрю Крамер отметил успехи спортсменов из России, которые выступают на Играх под нейтральным флагом.

Он оценил то, как русские сумели достойно показать себя. Не обошлось и без упоминания о допинговом скандале, случившемся на прошлой Олимпиаде.

При этом, указывает колумнист, обычных зрителей мало волнует, под какой символикой сейчас выступает сборная. Все равно это победы русских, объясняет он в статье.

Сам автор намеренно оговорился в публикации, рассказывая о реакции ведущего Дмитрия Губерниева на победу спортсменов.

"Спортивный комментатор Первого канала Дмитрий Губерниев был настолько вдохновлён победой России - простите, ОКР, - что предложил объявить в стране выходной", - пишет Крамер.

В статье он также допускает, что, помимо уже завоёванных медалей, у наших спортсменов на Олимпиаде в Токио их будет ещё больше. По его мнению, это связано с началом соревнований по тем видам спорта, где представители нашей страны традиционно сильны.

Напомним, Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020-го, спортсмены от России не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны.