Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Главная / В мире

Автор The New York Times оговорился, рассказывая о победах России на ОИ: "Простите, ОКР"

03 августа 2021, 19:35  •  129 • В мире
В издании The New York Times посвятили статью выступлению спортсменов из России на Олимпиаде.
В американской газете The New York Times автор Эндрю Крамер отметил успехи спортсменов из России, которые выступают на Играх под нейтральным флагом.
Он оценил то, как русские сумели достойно показать себя. Не обошлось и без упоминания о допинговом скандале, случившемся на прошлой Олимпиаде.
При этом, указывает колумнист, обычных зрителей мало волнует, под какой символикой сейчас выступает сборная. Все равно это победы русских, объясняет он в статье.
Сам автор намеренно оговорился в публикации, рассказывая о реакции ведущего Дмитрия Губерниева на победу спортсменов.
"Спортивный комментатор Первого канала Дмитрий Губерниев был настолько вдохновлён победой России - простите, ОКР, - что предложил объявить в стране выходной", - пишет Крамер.
В статье он также допускает, что, помимо уже завоёванных медалей, у наших спортсменов на Олимпиаде в Токио их будет ещё больше. По его мнению, это связано с началом соревнований по тем видам спорта, где представители нашей страны традиционно сильны.
Напомним, Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020-го, спортсмены от России не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






129
Источник
Похожие новости
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в Токио
03 августа 2021, 03:05
В Киеве потерялся главный помощник белорусских эмигрантов
03 августа 2021, 08:30
После моратория: что известно о возможном отзыве рядом стран признания независимости Косова
03 августа 2021, 01:15
Представитель генсека ООН вступился за Тимановскую: "Нельзя угрозами принуждать ехать домой"
03 августа 2021, 03:00
По меньшей мере трое россиян погибли: что известно о ДТП с автобусом в Турции
03 августа 2021, 14:05
Литва пытается шантажировать Лукашенко новыми санкциями
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" н...
03 августа 2021, 06:45
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовиков
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки проросси...
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псков...
03 августа 2021, 01:15
Подменили рассадку - и всё: В Чехии сообщили о "ковидном" обмане на Играх в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июля 2021, 23:00
Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
30 июля 2021, 09:15
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
01 августа 2021, 01:35
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
30 июля 2021, 08:20
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.