Автор санкций против Nord Stream 2 подготовил "сокрушительный" удар. Ответ получил в трёх буквах

В Вашингтоне придумали, за что и против кого ещё ввести санкции, касающиеся российского проекта Nord Stream 2. Очередную идею подал уже известный автор санкций США против "Северного потока - 2", сенатор-республиканец Тед Круз.

Он, как сообщает агентство Bloomberg, предложил на этот раз рестрикции против компаний, страхующих суда-трубоукладчики. Речь, правда, пока идёт лишь о черновом варианте проекта.

Американский сенатор предложил распространить санкции США на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, участвующих в строительстве Nord Stream 2. В их числе, например, работы по дооборудованию судов, установке оборудования для водолазных работ.

Однако сенатор предполагает наказывать санкциями не только те компании, что работают на прокладке российского газопровода, но и на компании, страхующие суда-трубоукладчики.

Круз объяснил, что предложенный им проект нужно ввести для того, чтобы нанести "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто хоть как-то задействован в работе над "Северным потоком - 2". Но "сокрушительный" удар явно пришёлся "в молоко".

Российская же сторона не сомневается в успехе своего проекта. Посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы "60 минут" прокомментировал предложение сенатора и буквально тремя буквами ответил на вопрос "Смогут ли американцы остановить наш "Северный поток - 2", его строительство и запуск?". Дипломат ответил "жёстко и кратко": "Нет!"