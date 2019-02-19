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Автор "глобального потепления" умер в одной из больниц Нью-Йорка

19 февраля 2019, 08:39  •  89 • В мире
Ученый Уоллес Брокер скончался в американской больнице Нью-Йорка. Именно ему после статьи в 1975 году приписывают авторство термина "глобальное потепление".
Известный американский геолог и климатолог Уоллес Брокер, автор термина "глобальное потепление" скончался на 88-м году жизни в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
По данным издания, последние свои дни Брокер провёл в больнице.
Ученый родился в Чикаго и окончил Колумбийский университет. После чего остался преподавать на кафедре геологии и окружающей среды.
Брокеру принадлежит авторство 14 книг и более полутысячи научных статей.
К нему навсегда приклеился ярлык популяризатора "глобального потепления", хотя впоследствии он сам же критиковал эту теорию.

Впервые Брокер использовал этот термин в 1975 году в своей статье для журнала Science, назвав так последствия воздействия человека на климат.
Ранее директор Института космических исследований NASA Гэвин Шмидт сообщил, что 2018-й занял четвёртое место в списке самых тёплых годов для нашей планеты за всю историю наблюдений.

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