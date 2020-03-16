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Автор "чуда на кукурузном поле" может стать пилотом Путина? Дамира Юсупова пригласили в авиаотряд "Россия"

16 марта 2020, 21:35  •  119 • Политика
Герой России Дамир Юсупов, посадивший пассажирский самолёт с отказавшими двигателями на кукурузное поле, приглашён в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" Путина.
Герой России Дамир Юсупов, посадивший терпящий бедствие авиалайнер Airbus A321 на кукурузное поле, может стать "личным пилотом" президента России Владимира Путина. Лётчика пригласили в авиаотряд "Россия".
Приземление на кукурузное поле произошло 15 августа 2019 года. У самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа, вскоре после вылета начались проблемы с двигателем. Поняв, что до аэропорта авиалайнер может не дотянуть, Дамир Юсупов принял волевое решение сажать самолёт на расположенное рядом с воздушной гаванью кукурузное поле. Посадка прошла почти идеально, все пассажиры и экипаж остались живы.
За свой поступок Дамир Юсупов получил звание Героя России, а также приглашение в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" Путина. Проверку ФСО и ФСБ Дамир Юсупов прошёл успешно, да и главе государства во время вручения Золотой звезды Героя России он приглянулся, пишет RuChron.

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