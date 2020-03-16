Автор "чуда на кукурузном поле" может стать пилотом Путина? Дамира Юсупова пригласили в авиаотряд "Россия"

Герой России Дамир Юсупов, посадивший терпящий бедствие авиалайнер Airbus A321 на кукурузное поле, может стать "личным пилотом" президента России Владимира Путина. Лётчика пригласили в авиаотряд "Россия".

Приземление на кукурузное поле произошло 15 августа 2019 года. У самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа, вскоре после вылета начались проблемы с двигателем. Поняв, что до аэропорта авиалайнер может не дотянуть, Дамир Юсупов принял волевое решение сажать самолёт на расположенное рядом с воздушной гаванью кукурузное поле. Посадка прошла почти идеально, все пассажиры и экипаж остались живы.

За свой поступок Дамир Юсупов получил звание Героя России, а также приглашение в авиаотряд "Россия" с перспективой стать "личным пилотом" Путина. Проверку ФСО и ФСБ Дамир Юсупов прошёл успешно, да и главе государства во время вручения Золотой звезды Героя России он приглянулся, пишет RuChron.