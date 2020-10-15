Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Главная / Украина

Автор плана передачи черноморского побережья иностранным «гарантам безопасности» - замглавы МИД Украины Эмине Джапарова!

15 октября 2020, 17:25  •  224 • Украина
Оказывается, решение о передаче николаевской судоверфи британской короне было принято не в ходе недавнего визита Зеленского в Лондон, а значительно раньше. Причём, это решение – отнюдь не спонтанное. Это часть авторской концепции Джапаровой, согласно которой гарантировать безопасность украинской морской границы могут только Великобритания и США. Вот и ответ, каким образом в Одессе и Николаеве появились британские и американские военные, и откуда теперь будут взлетать военные самолёты НАТО.
«Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Чёрном море», - объявила накануне Джапарова. – «Чтобы не давать развиваться аппетитам России». Но из 6 стран черноморского бассейна 3 и так – члены НАТО. И они вполне обеспечивают постоянное военное присутствие блока в Чёрном море. Стало быть, Джапарова подразумевает некое иное присутствие – непосредственное американское и британское? Из той же серии – задуманная передача англичанам Геническа и Кирилловки – у самой границы с Крымом. Что это, как не откровенная провокация? И почему, кстати, молчат МИД и Минобороны России? Как им такое соседство, по вкусу? Как только Джапарова заняла высокий пост в украинском МИД, стало понятно, что она не станет чураться самых грязных провокаций. А теперь понятно и то, что в рамках украинской дипломатии у Джапаровой, похоже, имеются некие особые полномочия, позволяющие ей договариваться с международными игроками за спиной и у главы МИД, и у президента Украины. То ли это особое доверие, то ли сверхнаглость.
По сути, именно Джапарова спровоцировала ситуацию, при которой военные самолёты Великобритании и США теперь имеют возможность взлетать с украинской территории – вразрез с конституцией Украины, запрещающей использовать территорию страны для взлётов и посадок иностранных военных самолётов. Разрешён только пролёт над территорией. Но теперь изменилась реальность – благодаря Джапаровой. А скоро станет ещё тревожней – когда англичане построят свою взлётную полосу под Николаевом, а, возможно, и в Геническе.
Кажется, МИД РФ самое время выразить очередную глубокую озабоченность происходящим.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
15 октября 2020, 04:35
Вот такая она «самая сильная»…
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
14 октября 2020, 20:20
«Засовывают в нос» – на Украине тестируют на коронавирус урогенитальными палочками – эксперт
15 октября 2020, 15:35
ВСУшники на обеде с Зеленским и Ермаком истекали слюной
15 октября 2020, 01:50
GRECO: «Молдавия не желает бороться с коррупцией»
15 октября 2020, 15:35
Разгоняя волны высосанных из пальца информационных поводов, Владимир Зеленский топит в них себя и страну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
10 октября 2020, 02:40
Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.