Оказывается, решение о передаче николаевской судоверфи британской короне было принято не в ходе недавнего визита Зеленского в Лондон, а значительно раньше. Причём, это решение – отнюдь не спонтанное. Это часть авторской концепции Джапаровой, согласно которой гарантировать безопасность украинской морской границы могут только Великобритания и США. Вот и ответ, каким образом в Одессе и Николаеве появились британские и американские военные, и откуда теперь будут взлетать военные самолёты НАТО.

«Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Чёрном море», - объявила накануне Джапарова. – «Чтобы не давать развиваться аппетитам России». Но из 6 стран черноморского бассейна 3 и так – члены НАТО. И они вполне обеспечивают постоянное военное присутствие блока в Чёрном море. Стало быть, Джапарова подразумевает некое иное присутствие – непосредственное американское и британское? Из той же серии – задуманная передача англичанам Геническа и Кирилловки – у самой границы с Крымом. Что это, как не откровенная провокация? И почему, кстати, молчат МИД и Минобороны России? Как им такое соседство, по вкусу? Как только Джапарова заняла высокий пост в украинском МИД, стало понятно, что она не станет чураться самых грязных провокаций. А теперь понятно и то, что в рамках украинской дипломатии у Джапаровой, похоже, имеются некие особые полномочия, позволяющие ей договариваться с международными игроками за спиной и у главы МИД, и у президента Украины. То ли это особое доверие, то ли сверхнаглость.

По сути, именно Джапарова спровоцировала ситуацию, при которой военные самолёты Великобритании и США теперь имеют возможность взлетать с украинской территории – вразрез с конституцией Украины, запрещающей использовать территорию страны для взлётов и посадок иностранных военных самолётов. Разрешён только пролёт над территорией. Но теперь изменилась реальность – благодаря Джапаровой. А скоро станет ещё тревожней – когда англичане построят свою взлётную полосу под Николаевом, а, возможно, и в Геническе.

Кажется, МИД РФ самое время выразить очередную глубокую озабоченность происходящим.