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Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»
03 января 2020, 17:39 • 48 • Украина
Полузащитник Бенито, который ранее защищал цвета «Тамбова», перешёл в киевский футбольный клуб «Динамо».
РИА Новости
Как сообщает Sport24, игрок подписал с украинским коллективом контракт на 3,5 года.
Хавбек является автором первого гола в истории «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче первого тура он забил в ворота «Зенита».
Ранее сообщалось, что Бенито покинул «Тамбов».
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