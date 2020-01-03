Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
К чему приведёт отправка войск Турции в Ливию: Политолог Камран Гасанов описал д...
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Трамп предостерёг Эрдогана: "Иностранное вмешательство осложняет ситуацию в...
Куликов УНИЧТОЖИЛ Гордона своей речью! Студии НЕЧЕГО СКАЗАТЬ в ответ!
Главная / Украина

Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»

03 января 2020, 17:39  •  48 • Украина
Полузащитник Бенито, который ранее защищал цвета «Тамбова», перешёл в киевский футбольный клуб «Динамо».
 
РИА Новости
 

Как сообщает Sport24, игрок подписал с украинским коллективом контракт на 3,5 года.

Хавбек является автором первого гола в истории «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче первого тура он забил в ворота «Зенита».

Ранее сообщалось, что Бенито покинул «Тамбов».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
02 января 2020, 19:09
Грузия-2020: страну ждут политические игры без правил
02 января 2020, 18:54
На Украине загорелся пассажирский поезд
03 января 2020, 14:39
В осколках ACUM и ДПМ намекнули на возможное объединение в новом году
03 января 2020, 01:24
Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине
02 января 2020, 22:09
В МИД Украины надеются на согласование новой даты визита Помпео
03 января 2020, 01:24
Минфин Украины рассказал о государственном бюджете за 2019 год
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 января 2020, 11:24
Перепалка в высших эшелонах: "Нафтогаз Украины" язвительно ответил Порошенк...
03 января 2020, 01:39
Штраф и конфискация: Первая в мире страна ввела запрет на солнцезащитные кремы
03 января 2020, 01:39
"Все под ударом": Сатановский объяснил, почему евреи Польши защищают посла-...
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
03 января 2020, 01:39
"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас": Украинский политик на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 декабря 2019, 13:09
Конфликт между Украиной и Донбассом: Обмен пленными раскрыл неудобную правду для Киева - политолог
02 января 2020, 09:24
"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, отказав избраннику
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
28 декабря 2019, 18:39
«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой
01 января 2020, 20:24
"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб
30 декабря 2019, 06:39
Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижимость в Юрмале
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемников Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.