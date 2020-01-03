Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»

Полузащитник Бенито, который ранее защищал цвета «Тамбова», перешёл в киевский футбольный клуб «Динамо».

Как сообщает Sport24, игрок подписал с украинским коллективом контракт на 3,5 года.

Хавбек является автором первого гола в истории «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче первого тура он забил в ворота «Зенита».

Ранее сообщалось, что Бенито покинул «Тамбов».