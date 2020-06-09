Автор музыки к "Профессионалу" получил премию имени 14-летней испанской принцессы

В Испании объявили лауреатов премии принцессы Астурийской за большой вклад в историю киномузыки. В этом году награду получил культовый кинокомпозитор Эннио Морриконе, написавший саундтреки к сотням шедевров мирового экрана. Профессиональное жюри особо отметило его произведения, звучащие в фильмах "Хороший, плохой, злой" и "Миссия".

Также премии удостоился 88-летний американский дирижёр Джон Уильямс - жюри оценило его несомненные заслуги в привнесении "венских симфонических традиций" в мир Голливуда. При этом судьи отметили общий для обоих гениев дар выходить за рамки установленного жанра.

Премия испанской принцессы Астурийской вручается представителям культуры и искусства с 1981 года. Правда, до 2014 года премия носила имя принца Филиппа, а когда он стал королём, премию решили назвать в честь его дочери, принцессы Леонор, которой сейчас 14 лет. Известно, что в разные годы премия присуждалась Хосе Каррерасу, Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Вуди Аллену. Из российских артистов награды были удостоены Мстислав Ростропович и Майя Плисецкая.