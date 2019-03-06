«Автор хаоса на Ближнем Востоке» и предвестник катастроф: Пушков порадовался отсутствию у Клинтон президентских амбиций

Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, однако не уйдет из политики.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал, как он считает, эту

хорошую новость.

Клинтон несла с собой катастрофы, написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сенатор написал, что на её счету разрушенная Ливия и спровоцированная война в Сирии.

"Она — один из авторов хаоса на Ближнем Востоке", считает Пушков. Он также уверен, что она запустила процессы, которые привели к потоку мигрантов в страны Европы.

"Без неё у руля миру будет спокойнее", — заключил представитель российских властей.