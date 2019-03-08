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08 марта 2019, 03:24  •  32 • Украина
Нападающий испанского футбольного клуба «Валенсия» Родриго, оформивший дубль первом матче 1/8 финала Лиги Европы с российским «Краснодаром», был номинирован на звание лучшего игрока турнира по итогам текущей соревновательной недели.
 
Reuters
 

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Родриго, на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют также голкипер немецкого «Айнтрахта» Кевин Трапп, не пропустивший в поединке с итальянским «Интером», который завершился со счётом 0:0, нападающий английского «Челси» Педро, забивший один из трёх мячей своей команды в ворота украинского «Динамо» (3:0), а также полузащитник Исмаила Сарр, один из главных творцов победы французского «Ренна» над английским «Арсеналом» (3:1).

Сарр уже признавался игроком недели в Лиге Европы в сезоне-2018/19 по итогам шестого тура группового раунда турнира. Остальные футболисты номинированы на это звание впервые.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел поражение от «Валенсии» в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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