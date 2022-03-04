Автопробеги в городах России как поддержка наших ребят на Украине

Россияне одобряют российскую спецоперацию на Украине. Для народа, прошедшего Великую Отечественную, неприемлемо возрождение нацизма, а именно это сейчас и происходит в некогда братской стране.Там ветераны не могут надеть награды на 9 мая – их унижают и оскорбляют. Там не дают разговаривать на русском языке, угрожают расправой за поддержку России. Многие годы нацбаты и ВСУ бомбили население Донбасса. Не военные базы или стратегические объекты, а жилые дома, поселки, детские площадки, пляжи, школы.Уже не первый год Украиной правят свиньи, которые забыли историю и подвиги победы. Они мешают стране развиваться, а ее народу жить. Они продают свою страну за «дружбу» с Европой, которой на них наплевать.Именно поэтому российские войска сейчас там. Там и чеченские воины. Потому что мы единая страна, которая борется против фашизма в любом его проявлении. Очень хорошо об этом пишет Рамзан Кадыров, а уж он знает, о чем пишет.В российских городах проводятся акции в поддержку операции Z – как ее прозвали в Сети. Эта буква написана на военной технике РФ и, по данным Минобороны, значит «За победу». Есть также буква V – «Сила в правде».На многих автомобилях в России теперь можно встретить эти буквы. Автопробег в поддержку спецоперации прошел в Петербурге, Ульяновске, Новосибирске. Потому что люди знают историю и верят своей стране, а не стыдятся, как некоторые.