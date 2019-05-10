Автопробег "Москва – Доха" показал катарцам УАЗ Патриот и сделал одного из них "почти русским"

На площади комплекса Mandarin Oriental в свете прожекторов на фоне флага России стояла тройка машин УАЗ Патриот, которая домчалась до Дохи. На гигантском экране шёл ролик с кадрами путешествия и графикой маршрута автопробега, пронизывающего карту Евразии в стиле знаменитой кино-карты из "Индианы Джонса".

Пресс-конференция началась с поздравлений в адрес российских участников с Девятым мая, ведь именно до этой - такой символичной для нас даты - участники автопробега стремились завершить свою миссию. И им это удалось, несмотря на все препятствия - от трудностей при переезде границ до почти недельного "стояния" в Бушере в поисках парома, который довёз бы команду до Катара.

Участники автопробега с комфортом разместились в "УАЗах". Фото предоставлены киностудией "Русский час".

К присутствующим представителям крупнейших катарских СМИ и местного бомонда обратился посол Катара в России Фахад Аль-Аттыйя. Он поблагодарил российского спонсора автопробега, Юрия Бессонова (Курские Электрические Сети), его организаторов (студию "Русский Час") и всех участников. "Автопробег Москва - Доха станет ежегодным, как ралли Париж - Дакар, - сказал он, - в ключевых городах между Москвой и Дохой во время следующего автопробега будут проводиться культурные мероприятия, а к автоколонне смогут присоединиться на своих машинах все желающие".

Остаётся только наладить паромное сообщение между Ираном и Катаром. Даты проведения ралли останутся такими же, "когда в России уже не холодно, а в Катаре ещё не жарко", а прибытие в Доху будет приурочено ко Дню Победы, пояснил посол.

"Наш пробег стартовал от Музея Победы в Москве, где мы увидели потрясающую реконструкцию взятия Берлина, последней битвы Великой Отечественной", - сказал руководитель пробега, продюсер "Русского Часа" Александр Коробко.

"После этого мы проехали расстояние в три раза превышающее дистанцию между Москвой и Берлином, и привезли в Доху идею мира, не разделённого на Восток и Запад, а объединяемого транспортным коридором "Север – Юг", - пояснил он.

О важности этого маршрута рассказал спонсор автопробега Юрий Бессонов, глава Курских Электрических Сетей. "Транспортный коридор Север - Юг намного быстрее пути через Суэцкий канал; здесь многое объединяет страны, через которые он проходит. "Неизвестными дорогами Победы" - лозунг нашего мероприятия напоминает о том, что скрепляет все эти расстояния, сколько в этом маршруте истории и насколько силён его потенциал в культуре, экономике и геополитике", - подчеркнул он.

Для каждого участника экспедиции автопробег стал уникальным опытом. Фото предоставлены киностудией "Русский час".

Катарский участник пробега, студент МГИМО Ахмет Юсеф Аль-Хаил поздравил участников с Днём Победы на русском языке, а соотечественникам сказал о том, что встречи с ветеранами и всё путешествие по огромной России помогло ему понять, что в нашей стране "разные народы смогли стать единой семьёй". По словам Ахмета, он сам уже чувствует себя во многом русским.

После окончания пресс-конференции гости мероприятия направились к автомобилям УАЗ, ставшими здесь такими же героями, как и участники автопробега. Кстати, участие в автопробеге женщин - Светланы Бессоновой и Ксении Косенко - катарцев нисколько не удивило. В отличие от Саудовской Аравии, женщины здесь и за рулем, и на руководящих должностях.

Выпускник МАДИ, автоэксперт "Русского Часа" Владимир Чухрий и водители УАЗа Михаил Кутинов, Вадим Новиков и Олег Миронов показали катарцам российские машины. По словам посла Катара Фахада Аль-Аттыйи, самим фактом своего успешного прибытия в Доху без единой поломки таким полным препятствий и вызовов путём УАЗ Патриот хорошо продемонстрировал возможности российского автопрома.

За руль одной из машин сел один из крупнейших местных автодилеров. Опробовав автомобиль, он сразу же проявил интерес к закупке пикапов на основе УАЗ Патриот. Всё это документировал на кинокамеру петербургский оператор Артём Игнатов, снимавший для "Русского Часа" всё путешествие и даже во время шторма вышедший с камерой на нос корабля, чтобы запечатлеть реалии смелого предприятия.

Премьера фильма об автопробеге "Москва – Доха" пройдёт в начале лета в кинотеатре Музея Победы в Москве, после чего он будет показан в России, Катаре и других странах. В Катаре интерес к нему уже проявила "Аль Джазира".