Автономный режим: почему в ЕС заговорили о собственном стратегическом курсе

Евросоюз намерен следовать своему стратегическому курсу и наращивать потенциал к автономным действиям. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по вопросам отношений между Евросоюзом и США. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал «спорным» вопрос стратегической автономии и того, что она предполагает. По его словам, странам ЕС «необходимо уточнить смысл этого понятия». По мнению экспертов, идея европейской автономии «актуализировалась в условиях охлаждения отношений с США». При этом аналитики считают, что Вашингтон «будет всеми силами противодействовать» самостоятельности ЕС, особенно в военной сфере.

Евросоюз намерен следовать своему стратегическому курсу и наращивать «потенциал к автономным действиям». Об этом говорится в опубликованном 7 декабря заявлении Совета ЕС по вопросам отношений между Европейским союзом и Соединёнными Штатами.

«Следуя собственному стратегическому курсу и наращивая потенциал к автономным действиям, более сильный Европейский союз сможет активно способствовать укреплению трансатлантического партнёрства и выполнению поставленных в рамках этого формата задач», — отмечается в документе.

Сообщается также, что «трансатлантическую повестку необходимо обновить, чтобы совместными усилиями находить ответы на глобальные вызовы».

При этом в Брюсселе подтвердили «стратегическую важность партнёрских отношений между Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки в качестве наиболее важных и тесных в мире».

«Нам вместе с Соединёнными Штатами необходимо укреплять нашу стратегическую устойчивость и энергетическую безопасность, противодействовать гибридным угрозам (в том числе дезинформации), успешно противостоять мерам экономического принуждения и посягательствам на важнейшие объекты инфраструктуры, наращивать усилия по борьбе с несправедливыми торговыми практиками и сохранять за собой технологическое преимущество», — говорится в сообщении.

Совет ЕС также приветствовал намерение демократа Джо Байдена, которого в Брюсселе назвали избранным президентом США, «в кратчайшие сроки вернуть Соединённые Штаты в круг участников Парижского соглашения по борьбе с изменением климата».

Кроме того, Европейский союз надеется совместно с США наращивать усилия в области обороны и безопасности, в том числе путём расширения сотрудничества между ЕС и НАТО в сфере общих интересов, работать над укреплением нераспространения и контроля над вооружениями, а также по ядерной сделке с Ираном.

В планах ЕС возобновить совместные с США усилия по реформированию Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

Брюссель также заявил, что Европейский союз и Соединённые Штаты должны стремиться к более эффективному и скоординированному использованию рестрикций и к решению вопроса о мерах экстерриториального действия.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

© John Thys/Pool via REUTERS

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Брюссель на заседание Совета ЕС назвал «спорным» вопрос стратегической автономии.

«В ходе рабочего обеда обсудим спорный вопрос стратегической автономии и того, что она предполагает. На это у нас уйдёт довольно много времени, потому что необходимо уточнить смысл этого понятия, а также путь продвижения того, что нам действительно нужно», — заявил он.

Боррель также отметил, что на рассмотрение глав МИД стран ЕС представит инициативу Европейской комиссии и Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности о перезапуске взаимодействия с США.

Напомним, 2 декабря Еврокомиссия сообщила, что ЕС разработал стратегию перезапуска отношений с США, которая будет реализована, если Байден станет президентом Соединённых Штатов.

Противоположные позиции

В середине ноября Жозеп Боррель в интервью ведущим европейским СМИ заявил, что при администрации Байдена ЕС и США «будут друзьями, союзниками и партнёрами». Однако он добавил, что уровень отношений сторон вряд ли вернётся к тому, который был до прихода к власти действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Думаю, у нас будут структурированные отношения. Но мы должны быть реалистами: за эти годы в основе американского общества произошли большие изменения, которые останутся и после Трампа», — цитирует Борреля издание El Pais.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также отметил, что роль ЕС «должна будет полностью отличаться» от той, которую союз играл после Второй мировой войны, «чтобы нацелиться на стратегическую автономию».

По словам Борреля, Европа должна быть в состоянии сама при необходимости отстаивать свои интересы и ценности.

«Стратегическая автономия не является чем-то экстраординарным. Это просто взрослая жизнь ЕС, который долго спал под защитным зонтиком Соединённых Штатов. Но ошибкой было бы полагать, что данная автономия имеет только военное измерение. Европа должна уметь защищать свои интересы и ценности. По возможности вместе со своими союзниками. Но когда это невозможно, то своими силами», — сказал он.

Еврочиновник добавил, что некоторые угрозы, с которыми сталкивается Евросоюз, «находятся за рамками компетенций НАТО».

«Европа должна быть автономной в таких областях, как технологии, торговля, валютный курс, контроль над миграционными потоками», — пояснил глава европейской дипломатии.

В конце ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung подчеркнул, что Евросоюз «не сможет защитить Европу» без поддержки США. По его мнению, лишь присутствие военных Соединённых Штатов даст ЕС гарантию безопасности.

«Гарантия безопасности со стороны США, ядерное устрашение и присутствие американских войск в Европе абсолютно необходимы для обороны Европы. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО, а также расколет Европу», — сказал он.

Флаги ЕС и США

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Генсек НАТО также заявил, что разговоры о самостоятельности ЕС подтолкнут США к сокращению поддержки Евросоюза.

«А если мы будем делать вид, что ЕС может в одиночку защитить Европу, возникает другой риск, — отметил Столтенберг. — Политические силы в США, которые выступают против многосторонности и трансатлантического сотрудничества, используют это как повод для того, чтобы сократить обязательства перед Европой. Остаётся одно: сотрудничать».

«Приведёт к ненужности НАТО»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в ЕС уже на протяжении долгого времени ведутся дискуссии относительно того, должен ли союз обладать собственными вооружёнными силами и следовать автономной концепции.

«Речь идёт, в частности, о том, надо ли Евросоюзу действовать самостоятельно в военных вопросах или всё-таки координировать свои действия с НАТО и США», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Оленченко сообщил, что концепция стратегической автономии ЕС предполагает расширение возможностей Евросоюза по проведению военных операций без опоры на США и НАТО.

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, в тезисах Брюсселя также «просматривается мостик к новой американской администрации».

«Однако нет ощущения, что отношения между странами резко улучшатся и они будут дружить, как раньше. Не надо полагать, что Байден — это альтернатива Трампу. Американская внешняя политика достаточно устойчива, и Трамп не так уж сильно отошёл от общего курса США», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом активизация разговоров об автономии «может быть нацелена на то, чтобы получить помощь от США на финансирование оборонных трат, в том числе в рамках обязательств перед НАТО», считает Швейцер.

«Ведь из-за пандемии коронавирусной инфекции расходы ЕС на оборону сильно уменьшатся», — пояснил аналитик.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, идея европейской автономии, в том числе в военно-стратегической сфере, «актуализировалась в условиях охлаждения отношений с США». И в Вашингтоне, «мягко говоря, не одобряют» инициативу ЕС о стратегической автономии, добавил Оленченко.

«Ведь она включает в себя и расширение инвестиций, государственных дотаций в оборонную промышленность стран Евросоюза. Выходит, что значительная часть оборонных заказов будет поступать ЕC, а не США. В этом заинтересованы многие страны объединённой Европы, которые имеют сильный военно-промышленный комплекс, например Германия, Франция и Италия», — сообщил эксперт.

Совет Европы

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Оленченко не исключил, что новое заявление Совета Европы о намерениях ЕС следовать своему стратегическому курсу и наращивать «потенциал к автономным действиям» — это попытка показать США, что Евросоюз «хотел бы больше полагаться на свою промышленность».

Однако Вашингтон будет всеми силами этому противодействовать, считает аналитик.

«США могут ввести санкции в отношении европейских предприятий двойного назначения, которые одновременно производят и вооружения, и гражданские товары», — отметил Оленченко.

Евросоюз учитывает такой исход событий, поэтому не будет спешить с активными действиями по автономизации, полагает Шаповалов. Как пояснил эксперт, Вашингтон «хочет помешать этому процессу, поскольку боится, что самостоятельность Европы в военной и других сферах будет означать существенное умаление интересов США, которые в настоящее время фактически доминируют в Европе».