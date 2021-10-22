Автономный охранник: на что способен российский робот «Маркер»

На космодроме Восточный завершился эксперимент по использованию робота «Маркер» для патрулирования территории космической гавани. Об этом сообщил Фонд перспективных исследований (ФПИ), участвующий в разработке машины. В рамках эксперимента «Маркер» обеспечивал контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома, а также производил мониторинг целостности периметра объектов. По словам аналитиков, роботы типа «Маркер» могут существенно повысить эффективность охраны таких больших по площади стратегических объектов, как космодромы.

Эксперимент по использованию робота-охранника «Маркер» для патрулирования периметра космодрома Восточный завершился. Об этом сообщил Фонд перспективных исследований (ФПИ), участвующий в разработке машины.

Испытания проводились с 8 по 14 октября 2021 года. В рамках эксперимента использовалась колёсная модификация «Маркера», оснащённая универсальным оптико-электронным модулем.

На территории космодрома Восточный машина обеспечивала контроль состояния линий энергоснабжения и коммуникаций космической гавани, а также производила мониторинг целостности периметра объектов.

«Движение осуществлялось по заданному маршруту в полностью автономном режиме, который обеспечивала интеллектуальная система технического зрения. «Маркер» самостоятельно объезжал возникающие на пути следования препятствия. Автономность машины, оснащённой гибридной силовой установкой, составляет до трёх суток», — отмечается на сайте ФПИ.

В рамках эксперимента отрабатывалось также выявление нарушителей периметра.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, машины типа «Маркер» могут использоваться «для обеспечения безопасности космодромов, предприятий и других объектов государственной важности». При этом он добавил, что полученный в ходе создания роботизированного комплекса опыт будет полезен и для космической отрасли.

«Уже разработано пять платформ: две на колёсном шасси и три гусеничные. Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы. Конструкторы уже сейчас отрабатывают возможность автономного перемещения как единичных платформ, так и платформ в группе», — говорит Рогозин.

В свою очередь, руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Аркадий Петросов подчеркнул, что «экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» обладает лучшими в России возможностями автономного движения в неизвестной среде и распознавания объектов на основе технологий искусственного интеллекта».

«Достигнутые в ходе эксперимента результаты создают основу для создания перспективных робототехнических средств, способных обеспечить безопасность особо важных государственных объектов», — отметил Петросов.

«Универсальный комплекс с модульной архитектурой»

Реализация проекта «Маркер» началась в 2018 году. Помимо ФПИ в разработке платформы принимает участие НПО «Андроидная техника». Как отмечается на сайте Фонда перспективных исследований, целью проекта является «создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники».

Впервые машина была представлена публике в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне. Во время презентации «Маркер» продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересечённой местности.

Как отметил в интервью ТАСС в июне 2020 года руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Олег Мартьянов, важной особенностью «Маркера» является его модульная конструкция.

Робот «Маркер»

© Фонд перспективных исследований

«Разработчики получили универсальный комплекс с модульной архитектурой, на который можно установить, как в конструкторе Lego, новые узлы, агрегаты, приборы, другое оборудование и проверить, насколько они работоспособны и перспективны относительно существующих образцов, провести их испытания», — отметил он.

Создатели «Маркера» подчёркивают, что их проект является экспериментальным. Он необходим для отработки ключевых технологий наземной робототехники: технического зрения, связи, навигации, автономного движения и применения, а также группового управления.

По словам Мартьянова, одним из ключевых направлений исследований в рамках проекта «Маркер» является изучение «вопросов группового применения робототехнических комплексов, их согласованных и скоординированных действий при выполнении заданий в автономном режиме в неопределённой среде».

«Мы отрабатываем сценарии, когда от двух до пяти машин, получив задачу на действия в каком-то районе, самостоятельно туда выдвигаются (не мешая, а помогая друг другу) и выполняют задачу в едином информационно-навигационном поле, подпитывая друг друга получаемыми данными, распределяя цели», — сказал Олег Мартьянов.

Стоит отметить, что «Маркер» способен выполнять задачи как в радиоуправляемом, так и в автономном режиме. При этом разработчики намерены повышать уровень автономности платформы.

«Сегодня существующие робототехнические комплексы и у нас в стране, и за рубежом подразумевают дистанционное управление с пульта оператора. С одной стороны, это тоже большой успех, потому что оператора убрали с линии огня, но дальность управления ограничена существующими законами радиосвязи, то есть 2—5 км. Наша задача — научить «Маркер» выполнять задачи самостоятельно на более значительном удалении от оператора, на дальности, которая определяется запасом хода робототехнических платформ», — заявил Олег Мартьянов.

Помимо робота-охранника, применявшегося на космодроме, существует и боевая версия «Маркера». В октябре СМИ сообщали, что в России были проведены полигонные испытания ударных «Маркеров», в рамках которых были задействованы три робота на колёсном шасси и два на гусеничном.

Машины действовали в автономной группе и без участия человека решали задачи по распределению целей, выходу на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки и обменивались целеуказаниями.

Платформа ударного «Маркера» оснащается двумя дронами. Один из них предназначен для обеспечения задач картографирования, поиска и определения целей, уточнения маршрутов движения и формирования 3D-картинки местности. Второй является небольшим ударным беспилотником, в задачи которого входит обнаружение цели, её идентифицирование и при необходимости поражение.

При этом «Маркер» уже освоил стрелковое вооружение и успешно решает задачи по поражению наземных и воздушных целей. Возможна также установка на него и гранатомётных комплексов.

Отдельное внимание разработчики уделяют определению целей.

«Мы учим «Маркер» определять разницу и, соответственно, стрелять только по тем целям, которые представляют непосредственную угрозу, при этом не поражая те объекты, которые находятся на траектории стрельбы», — отметил Мартьянов.

«Вопрос применения оружия остаётся за человеком»

По словам аналитиков, роботы-охранники типа «Маркер» могут пригодиться для охраны обширных стратегических объектов, например космодромов.

«На космодроме Восточный очень большой периметр. Для его охраны, как правило, ставятся ограждения, сигнализация. Периодически этот периметр объезжают сотрудники. Это требует достаточно серьёзных затрат и времени. Поэтому, чтобы сократить издержки, на Восточном решили попробовать использовать робототехнику. Для охраны таких больших территорий целесообразно использовать подобные машины», — сказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Робот «Маркер»

© Фонд перспективных исследований

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков.

«Любые космодромы относятся к комплексам стратегически важной инфраструктуры. Поэтому они охраняются не только от случайных посетителей, но и от тех людей, которые идут туда для совершения диверсионной деятельности. В отличие от людей такие роботы могут вести охрану круглосуточно. Но нужно понимать, что человеческое участие в работе такого робота необходимо. Робот многое видит, замечает, но вопрос применения оружия, например, остаётся за человеком», — заявил эксперт в интервью RT.

Специалисты отмечают, что разработчики постепенно повышают автономность роботов, однако в обозримой перспективе полностью автономные машины использоваться не будут.

«Полностью автономных систем в ближайшие 15—20 лет существовать не будет, особенно в войсках. Потому что главное в подобной системе — распознавание цели и определение, что она чужая. Пока что достичь оптимальных результатов в этом вопросе не удалось ни одной стране», — сказал Леонков.

При этом аналитики считают, что развитие робототехники и постепенное увеличение количества роботизированных платформ в войсках на сегодняшний день является безальтернативным путём в развитии вооружённых сил.

«Подобные аппараты показали свою эффективность. Например, в воздухе беспилотные летательные аппараты гораздо дешевле полноценных истребителей. Кроме того, они могут дольше находиться в полёте, некоторые модели способны двое суток держаться в воздухе. Человек не может так долго пилотировать самолёт без перерыва. Эти преимущества можно спроецировать и на наземные роботы», — отметил Юрий Кнутов.

В свою очередь, Алексей Леонков обратил внимание на то, что робототехника уже активно используется в войсках.

«Роботизированные комплексы сейчас плотно входят в армейские подразделения в качестве вспомогательных средств поддержки, обеспечения различных функций, таких как огневая поддержка, снабжение боеприпасами, эвакуация раненых или проведение разведки. Подобные машины можно эффективно применять на поле боя», — заключил эксперт.