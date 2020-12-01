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Автономный «Капитан»: на что способны робототехнические комплексы Инженерных войск РФ

01 декабря 2020, 22:35  •  75 • В России
В России ведётся доработка нового робототехнического комплекса «Капитан». Об этом сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск РФ. Данная платформа способна проводить разведку в труднодоступных местах и осуществлять взрывотехнические операции. Модульный тип конструкции аппарата позволяет разместить более 15 типов различного оборудования. «Капитан» — далеко не единственный отечественный робот. На вооружении РФ стоят ряд современных автономных аппаратов. Как полагают эксперты, робототехнические комплексы помогают российским сапёрам эффективно и более безопасно решать задачи в разных регионах мира.
 
Военнослужащие инженерных войск РФ © Минобороны России
 

Для нужд Инженерных войск РФ дорабатывается новый многофункциональный автономный аппарат лёгкого класса «Капитан». Данный проект реализуется «в целях дальнейшего развития наземных робототехнических комплексов инженерной разведки и локального разминирования». Об этом сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск РФ.

«Наземный робототехнический комплекс «Капитан» представляет собой модульную платформу, что позволяет размещать различное модульное рабочее и разведывательное оборудование, а использование специального стыковочного узла значительно сокращает время установки сменных модулей», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Особенность «Капитана» заключается в способности проводить разведку помещений, подвалов, пещер, убежищ, днищ автомобилей и других объектов на дальности управления до 1000 м — на открытой местности и до 500 м — в условиях городской застройки.

Также, как уточняют военные, «Капитан» может вести аудиовизуальную разведку окружающей обстановки «с помощью оптических средств разведки, работающих как в видимом, так и в инфракрасном режимах, при этом оптический зум составляет до 40 крат».

Платформа для инженерных войск

 

«Капитан» является детищем Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).

Машина предназначена для проведения разведывательных, досмотровых и взрывотехнических операций. Комплекс оснащается гусеничным шасси повышенной проходимости, что позволяет ему преодолевать глубокий снег, высокую траву, завалы, пороги и уступы. Робот способен подниматься по лестницам и крутым склонам.

«При собственном весе в 35 кг платформа комплекса «Капитан» поддерживает установку полезной нагрузки весом до 20 кг (без потери мобильности), а благодаря наличию универсального быстросъёмно-разъёмного крепления замену полезной нагрузки можно произвести менее чем за 30 секунд», — отмечает разработчик.

  • Многофункциональный комплекс «Капитан»
  • © rtc.ru

«Капитан» может применять более 15 видов оборудования, среди которых многостепенной манипулятор, реконфигурируемая система видеонаблюдения, различные инженерные инструменты и гидродинамические разрушители, необходимые для дистанционного уничтожения взрывоопасных предметов.

Кроме того, «Капитан» может устанавливать малогабаритные боевые заряды. Управление комплексом осуществляется двумя многокоординатными джойстиками: первый работает с шасси, второй — с полезной нагрузкой и навесным оборудованием. Ёмкости аккумулятора машины хватает на несколько часов.

Помимо сапёрных функций, машина может заниматься скрытым наблюдением, доставкой лёгких грузов, патрулированием охраняемых объектов, уточнять картографическую информацию и план помещений, оказывать поддержку антитеррористическим операциям.

Как сообщает ЦНИИ РТК, в «Капитан» был заложен «ряд новаторских технических решений», которые могут «служить основой для создания робототехнических комплексов совершенно различных сфер применения — от специализированных и военных до чисто гражданских».

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что «Капитан» станет крайне полезной платформой для Инженерных войск РФ. Его главной особенностью он назвал манипулятор, на который можно устанавливать различное оборудование.

«Капитан» может видеть в труднодоступных местах, а благодаря уникальному гусеничному шасси заезжать в здание, в сооружения, под завалы, откуда он в принципе способен извлекать боеприпасы», — пояснил Леонков.

«Решать более сложные задачи»

 

В настоящее время Инженерные войска РФ оснащены несколькими видами робототехнических комплексов, позволяющих сделать более безопасной работу сапёров.

Самым крупногабаритным аппаратом является шеститонный «Уран-6». Машина считается одним из лучших в мире автономных комплексов по проделыванию проходов на противопехотных и противотанковых минных полях. Если верить разработчику (ОАО «766 УПТК»), его детище позволяет заменить собой 20 сапёров.

«Уран-6» способен обезвреживать и разрушать боеприпасы мощностью до 60 кг в тротиловом эквиваленте. В процессе работы комплекс создаёт полосы траления шириной в 1,7 м. Как и «Капитан», «Уран-6» смонтирован на гусеничной платформе. Такое шасси даёт роботу возможность преодолевать вертикальную стенку высотой до метра и ров шириной 1,5 м.

  • «Уран-6» во время работы вблизи Пальмиры
  • © 766uptk.ru

«Уран-6» уже получил боевое крещение на Северном Кавказе и в Сирии. В арабской республике он использовался при разминировании Пальмиры, населённых пунктов Алеппо и Дейр эз-Зор.

Также в Сирии применялись робототехнические комплексы «Сфера» и «Скарабей», созданные специалистами ЗАО «СЕТ-1» (Москва). Оба изделия являются малогабаритными досмотровыми аппаратами, предназначенными для работы в городе, помещениях, на равнинной и скалистой местности.

«Сфера» представляет собой шар с четырьмя ТВ-камерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации. Военнослужащий может забросить его в труднодоступную зону и получить необходимую информацию. Комплекс оснащён устройством позиционирования и за счёт этого автоматически принимает вертикальное положение.

Дальность наблюдения «Сферы» с передачей видеоинформации по радиоканалу на пульт составляет не менее 50 м, масса аппарата — 640 г, диаметр — 90 мм. Как отмечается в материалах Минобороны, уникальный комплекс позволяет военнослужащим проводить разведку помещений с нулевой видимостью.

Ещё одна разработка ЗАО «СЕТ-1» — «Скарабей». Это небольшая колёсная платформа, которая может использоваться в сложных условиях распространения радиосигнала. Малые габариты и масса позволяют размещать комплекс на спине оператора.

Сегодня московские инженеры работают над проектом робота лёгкого класса «Скорпион». В отличие от «Скарабея», новый колёсный комплекс будет предназначен для выполнения более широкого спектра задач.

Помимо сбора информации, «Скорпион» способен помогать сапёру безопасно обращаться с некоторыми видами взрывчаток. Так, благодаря дистанционно управляемым штангам машина может зацеплять подрывные растяжки, а для нейтрализации устройств нажимного действия аппарат оснащается специальным плугом.

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«Этот робот идеально подходит для обезвреживания взрывных устройств подобного типа (растяжек. — RT). Компактность, приземистость защищают его от осколков, которые, как правило, уходят выше... Две камеры, установленные на платформе, передают сапёру на планшет видео в высоком разрешении. Рассмотреть спрятанную в траве проволоку несложно», — сообщил ранее в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ФГБУ ЦНИИ инженерных войск капитан Игорь Радионов.

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что в будущем на вооружении Инженерных войск РФ будут стоять комплексы, способные действовать практически независимо от операторов.

  • Сапёр инженерных войск РФ
  • © Минобороны России

В то же время, как отметил эксперт, даже самые совершенные машины не смогут полностью заменить сапёра, который в своей работе по-прежнему будет использовать собаку, миноискатель, щуп и лопатку.

«Развитие робототехнических комплексов направлено на то, чтобы они могли решать более сложные задачи и без дистанционного управления. Тем не менее силами роботов решить ряд задач всё равно будет весьма проблематично», — рассуждает Мураховский.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Леонков. Он считает, что значение роботов в инженерных войсках будет неуклонно возрастать. По словам эксперта, чем современнее будет техника, тем эффективнее и безопаснее смогут работать российские сапёры в разных регионах мира. Сейчас, как напомнил Леонков, российские военнослужащие выполняют задачи в Карабахе.

«Современные мины, взрывчатые вещества, фугасы, которые присутствуют в зонах боевых действий, стали умнее, а значит, опаснее. В таких обстоятельствах робототехнические комплексы становятся незаменимыми помощниками наших сапёров. Поэтому в России постоянно и в целом успешно совершенствуют линейку роботов для инженерных войск», — подытожил Леонков.

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