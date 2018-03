Автомобилисты в Майами попали в бетонную ловушку рухнувшего моста, есть жертвы

В Майами продолжаются спасательные работы на месте обрушения моста рядом с кампусом Международного университета Флориды. По данным СМИ, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.

На текущий момент известно о гибели одного человека. Кроме того, в бетонной ловушке оказались еще около шести машин. Спасатели пытаются вытащить людей из машин.

Отмечается, что мост достраивался и не был открыт для посещения.

.@ShepNewsTeam: @wsvn: At least 1 dead, at least 4 injured after bridge collapses at Florida International University. https://t.co/eJZaLyCdjj pic.twitter.com/vZaQvUDvik