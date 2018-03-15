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Автомобилисты в Майами попали в бетонную ловушку рухнувшего моста, есть жертвы
15 марта 2018, 23:39 • 55 • В мире
По обнародованным данным, в результате обрушения пешеходного моста в американском городе Майами погиб один человек. Еще несколько машин до сих пор находятся под завалами.
В Майами продолжаются спасательные работы на месте обрушения моста рядом с кампусом Международного университета Флориды. По данным СМИ, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.
На текущий момент известно о гибели одного человека. Кроме того, в бетонной ловушке оказались еще около шести машин. Спасатели пытаются вытащить людей из машин.
Отмечается, что мост достраивался и не был открыт для посещения.
По данным местных СМИ, архитекторы спроектировали мост таким образом, что он должен был выдерживать ветра ураганной силы. Он весил 950 тонн и имел длину 52 метра. Стоимость строительных работ составила 11,4 миллиона долларов.
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