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Автомобиль премьера Трюдо протаранил легковушку: Женщина и ребенок в больнице
10 февраля 2018, 16:09 • 59 • В мире
В США в серьезное ДТП попал кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Стало известно о ДТП, которое произошло в Лос-Анджелесе. Сообщается, что кортеж премьер-министра Канады двигался по одной из улиц. На повороте произошло столкновение авто из кортежа и легковушки.
По некоторым данным очевидцев, автомобиль из кортежа, тот самый, в котором находился канадский премьер, допустил столкновение. Впрочем, как сообщает местная пресса, виновным может оказаться водитель легковушки, который допустил неверный поворот прямо перед кортежем.
Тем не менее в этой аварии серьезно пострадали пассажиры “гражданской” машины - женщина и ее ребенок. Сейчас они госпитализированы. Также известно, что сам Трюдо не пострадал. Его кортеж продолжил путь сразу после инцидента.
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